Benevento-Juventus NG i convocati di Auteri | assente a sorpresa un difensore

Sono 23 i convocati di mister Auteri in vista del debutto nei playoff in programma domani sera al "Ciro Vigorito contro la Juventus Next Gen. A sorpresa non c'è Tosca così come Carfora e Nardi. Figura regolarmente tra i convocati Manconi che non al meglio per un fastidio alla schiena. Assente Veltri per squalifica. Portieri: Manfredini, Nunziante, Lucatelli. Difensori: Berra, Capellini, Ferrara, Meccariello, Oukhadda, Sena, Viscardi. Centrocampisti: Pinato, Acampora, Agazzi, Prisco, Simonetti, Viviani, Talia. Attaccanti: Manconi, Borello, Lamesta, Lanini, Perlingieri, Starita.

Cerignola-Benevento, i convocati di Auteri: cinque assenti - Tempo di lettura: < 1 minutoSono 22 i convocati da mister Auteri per il match di domani contro il Cerignola al "Monterisi". Oltre allo squalificato Talia, non fa parte della lista il lungodegente Nardi, il difensore Meccariello (problema all'adduttore) oltre a Ferrara e Sena. Rispetto all'ultimo match del "Partenio-Lombardi" c'è di nuovo Viviani che era stato escluso per scelta tecnica. Portieri: Manfredini, Lucatelli, Nunziante Difensori: Berra, Capellini, Tosca, Oukhadda, Veltri, Viscardi Centrocampisti: Agazzi, Acampora, Pinato, Prisco, Simonetti, Viviani Attaccanti: Borello, Carfora, ...

Avellino-Benevento, i convocati di Auteri: una assenza a sorpresa per i giallorossi - Tempo di lettura: < 1 minutoSono 24 i calciatori convocati dal tecnico giallorosso Gaetano Auteri per il derby in programma domani sera (ore 19:30) al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino. Nella lista figurano di nuovo Nunziante, Capellini e Perlingieri, assenti contro il Picerno. Out gli infortunati Nardi e Ferrara. A sorpresa non c'è tra i convocati anche Viviani. Presente Manconi che aveva saltato la seduta di mercoledì scorso per una fascite plantare.

Benevento, contro il Crotone assenti in sei: i convocati di Auteri - Tempo di lettura: < 1 minutoSono 21 i convocati e 6 gli assenti per la sfida di domani sera contro il Crotone al "Ciro Vigorito" che segnerà il ritorno sulla panchina del Benevento di mister Auteri. A Ferrara, Nardi, Meccariello, Pinato e Agazzi si è aggiunto anche il capitano Berra per un problema muscolare che lo obbligherà a stare fuori per circa venti giorni. Rientra dalla squalifica Acampora.

