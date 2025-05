Benevento Juventus Next Gen ufficiali i convocati di Auteri | tutti i dettagli in vista del primo turno dei playoff

Benevento Juventus Next Gen, ufficiali i convocati di Auteri per la sfida dei bianconeri nei playoff di Serie C: le scelteIl Benevento ha diramato la lista dei convocati per l’impegno contro la Juventus Next Gen, valido per il primo turno di playoff di Serie C.PORTIERI12 Manfredini Nicolò1 Nunziante Alessandro68 Lucatelli IgorDIFENSORI20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo32 Ferrara Antonio 6 Meccariello Biagio27 Oukhadda Shady 3 Sena Francesco Pio25 Viscardi AngeloCENTROCAMPISTI17 Acampora Gennaro21 Agazzi Davide14 Pinato Marco 4 Prisco Antonio18 Simonetti Pier Luigi38 Talia Angelo24 Viviani MattiaATTACCANTI28 Borello Giuseppe73 Lamesta Davide10 Lanini Eric9 Manconi Jacopo33 Perlingieri Mario 7 Starita Ernesto .com 🔗 Gen,diper la sfida dei bianconeri neidi Serie C: le scelteIlha diramato la lista deiper l’impegno contro laGen, valido per ildidi Serie C.PORTIERI12 Manfredini Nicolò1 Nunziante Alessandro68 Lucatelli IgorDIFENSORI20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo32 Ferrara Antonio 6 Meccariello Biagio27 Oukhadda Shady 3 Sena Francesco Pio25 Viscardi AngeloCENTROCAMPISTI17 Acampora Gennaro21 Agazzi Davide14 Pinato Marco 4 Prisco Antonio18 Simonetti Pier Luigi38 Talia Angelo24 Viviani MattiaATTACCANTI28 Borello Giuseppe73 Lamesta Davide10 Lanini Eric9 Manconi Jacopo33 Perlingieri Mario 7 Starita Ernesto .com 🔗 Juventusnews24.com

Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: «Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff. Adesso andiamo a Benevento per giocarcela» - di Redazione JuventusNews24Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Brambilla ha parlato dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Messina. I bianconeri concludono al nono posto la Regular Season e affronteranno il Benevento al primo turno dei playoff di Serie C. PAROLE – «Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l’avvicinamento ai playoff. 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen, ora i playoff. Si parte da Benevento dopo la grande rimonta - Dopo l`ufficialità dell`avversario, adesso è arrivata anche la data: la Juventus Next Gen affronterà il Benevento nel primo turno dei playoff... 🔗calciomercato.com

Juventus Next Gen, ufficiali le squalifiche di Gil e Citi: non ci saranno contro il Benevento. Chi può giocare in difesa nel primo match dei playoff? Le possibili scelte - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, ufficiali le squalifiche di Gil e Citi dopo il Messina: tutti i dettagli in vista del match contro il Benevento Confermate dal giudice sportivo le squalifiche di Gil Puche e Citi, i due difensori della Juventus Next Gen espulsi contro il Messina. Entrambi salteranno il primo playoff dei bianconeri di Serie C contro il Benevento: gara secca, in trasferta, il 4 maggio in cui si dovrà per forza vincere per andare avanti. 🔗juventusnews24.com

Benevento Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il primo turno dei playoff - Benevento Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: tutti gli aggiornamenti in vista della sfida dei bianconeri La Juventus Next Gen sfiderà il Benevento nel primo turno dei playoff di Serie C. L ... 🔗juventusnews24.com

Benevento-Juventus Next Gen, Auteri in conferenza stampa: «Riduciamo al minimo gli errori. Non facciamo calcoli» - Il Benevento si prepara all’esordio nei playoff: domani al Vigorito arriverà la Juventus Next Gen. Gaetano Auteri ha recuperato Manconi, fuori ... 🔗msn.com

Benevento Juventus Next Gen: alla scoperta degli avversari nei playoff. Giocatori, formazione, allenatore e curiosità - Benevento Juventus Next Gen: alla scoperta degli avversari. Giocatori, formazione, allenatore, curiosità verso il match di playoff di Serie C La Juventus Next Gen dopo il convincente campionato di Ser ... 🔗juventusnews24.com