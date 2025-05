Benevento Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv | dove vedere il primo turno dei playoff

Benevento Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: tutti gli aggiornamenti in vista della sfida dei bianconeriLa Juventus Next Gen sfiderà il Benevento nel primo turno dei playoff di Serie C. La squadra di Brambilla è chiamata alla vittoria: solo in questo caso riuscirà a conquistare il turno successivo a causa del regolamento che, in caso di pareggio, manda avanti la squadra meglio posizionata nella regular season.La partita sarà visibile su Sky e SkyGo con la cronaca che si potrà seguire su . .com 🔗 Gentv: tutti gli aggiornamenti in vista della sfida dei bianconeriLaGen sfiderà ilneldeidi Serie C. La squadra di Brambilla è chiamata alla vittoria: solo in questo caso riuscirà a conquistare ilsuccessivo a causa del regolamento che, in caso di pareggio, manda avanti la squadra meglio posizionata nella regular season.La partita sarà visibile su Sky e SkyGo con la cronaca che si potrà seguire su . .com 🔗 Juventusnews24.com

Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: «Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff. Adesso andiamo a Benevento per giocarcela» - di Redazione JuventusNews24Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Brambilla ha parlato dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Messina. I bianconeri concludono al nono posto la Regular Season e affronteranno il Benevento al primo turno dei playoff di Serie C. PAROLE – «Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l’avvicinamento ai playoff. 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen, ora i playoff. Si parte da Benevento dopo la grande rimonta - Dopo l`ufficialità dell`avversario, adesso è arrivata anche la data: la Juventus Next Gen affronterà il Benevento nel primo turno dei playoff... 🔗calciomercato.com

Juventus Next Gen, ufficiali le squalifiche di Gil e Citi: non ci saranno contro il Benevento. Chi può giocare in difesa nel primo match dei playoff? Le possibili scelte - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, ufficiali le squalifiche di Gil e Citi dopo il Messina: tutti i dettagli in vista del match contro il Benevento Confermate dal giudice sportivo le squalifiche di Gil Puche e Citi, i due difensori della Juventus Next Gen espulsi contro il Messina. Entrambi salteranno il primo playoff dei bianconeri di Serie C contro il Benevento: gara secca, in trasferta, il 4 maggio in cui si dovrà per forza vincere per andare avanti. 🔗juventusnews24.com

Benevento-Juventus Next Gen, Auteri in conferenza stampa: «Riduciamo al minimo gli errori. Non facciamo calcoli» - Il Benevento si prepara all’esordio nei playoff: domani al Vigorito arriverà la Juventus Next Gen. Gaetano Auteri ha recuperato Manconi, fuori dai convocati Tosca, Nardi, Carfora ... 🔗msn.com

Benevento Juventus Next Gen: alla scoperta degli avversari nei playoff. Giocatori, formazione, allenatore e curiosità - Benevento Juventus Next Gen: alla scoperta degli avversari. Giocatori, formazione, allenatore, curiosità verso il match di playoff di Serie C La Juventus Next Gen dopo il convincente campionato di Ser ... 🔗juventusnews24.com

Orario Benevento Juventus Next Gen, tutti i dettagli sul primo turno dei playoff: ecco quando gioca la squadra di Brambilla - Orario Benevento Juventus Next Gen: i dettagli per seguire la partita dei bianconeri valida per i playoff di Serie C La Juventus Next Gen sarà impegnata nella giornata di domenica 4 maggio contro il B ... 🔗juventusnews24.com