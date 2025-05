Benevento Juventus Next Gen Auteri avvisa | Bianconeri senza pressioni? Meglio averle Non dobbiamo fare calcoli Stiamo bene e conta l’atteggiamento

L'allenatore del Benevento Auteri ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus Next Gen, valido per i playoff di Serie C. PAROLE – «Manconi ha rimediato un piccolo problema alla schiena, ma è disponibile. Pinato lo abbiamo tenuto precauzionalmente a riposo. Tosca ha un fastidio, ma non c'è nessuna lesione. Nunziante ha svolto un po' di lavoro differenziato, ogni tanto ha un fastidio al ginocchio dopo l'intervento ma sta bene. La Juve non ha pressioni? Meglio avere le pressioni e anche la mente leggera, vuol dire che hai l'atteggiamento giusto. Stiamo bene, ci siamo allenati. Siamo pronti, c'è anche una buona condizione fisica generale da parte di tutti.

Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: «Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff. Adesso andiamo a Benevento per giocarcela» - di Redazione JuventusNews24Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Brambilla ha parlato dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Messina. I bianconeri concludono al nono posto la Regular Season e affronteranno il Benevento al primo turno dei playoff di Serie C. PAROLE – «Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l’avvicinamento ai playoff. 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen, ora i playoff. Si parte da Benevento dopo la grande rimonta - Dopo l`ufficialità dell`avversario, adesso è arrivata anche la data: la Juventus Next Gen affronterà il Benevento nel primo turno dei playoff... 🔗calciomercato.com

Juventus Next Gen, ufficiali le squalifiche di Gil e Citi: non ci saranno contro il Benevento. Chi può giocare in difesa nel primo match dei playoff? Le possibili scelte - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, ufficiali le squalifiche di Gil e Citi dopo il Messina: tutti i dettagli in vista del match contro il Benevento Confermate dal giudice sportivo le squalifiche di Gil Puche e Citi, i due difensori della Juventus Next Gen espulsi contro il Messina. Entrambi salteranno il primo playoff dei bianconeri di Serie C contro il Benevento: gara secca, in trasferta, il 4 maggio in cui si dovrà per forza vincere per andare avanti. 🔗juventusnews24.com

Benevento-Juventus Next Gen, Auteri in conferenza stampa: «Riduciamo al minimo gli errori. Non facciamo calcoli» - Il Benevento si prepara all’esordio nei playoff: domani al Vigorito arriverà la Juventus Next Gen. Gaetano Auteri ha recuperato Manconi, fuori dai convocati Tosca, Nardi, Carfora ... 🔗msn.com

Benevento Juventus Next Gen: alla scoperta degli avversari nei playoff. Giocatori, formazione, allenatore e curiosità - Benevento Juventus Next Gen: alla scoperta degli avversari. Giocatori, formazione, allenatore, curiosità verso il match di playoff di Serie C La Juventus Next Gen dopo il convincente campionato di Ser ... 🔗juventusnews24.com

Orario Benevento Juventus Next Gen, tutti i dettagli sul primo turno dei playoff: ecco quando gioca la squadra di Brambilla - Orario Benevento Juventus Next Gen: i dettagli per seguire la partita dei bianconeri valida per i playoff di Serie C La Juventus Next Gen sarà impegnata nella giornata di domenica 4 maggio contro il B ... 🔗juventusnews24.com