Benevento 5 sconfitta e retrocessione | soddisfazione per l’esordio con gol del baby Del Grosso

Tempo di lettura: 3 minutiIl GG Team Wear Benevento 5 retrocede aritmeticamente in Serie A2 Élite. Arriva il verdetto dopo la sconfitta interna con l'Ecocity Genzano: in un PalaTedeschi a porte chiuse termina 7-4 per gli ospiti, soddisfazione per il classe 2007 Ciro Del Grosso, autore di una rete alla sua prima apparizione in massima serie.Out Volonnino per squalifica, Scarpitti deve fare a meno anche di De Crescenzo che va in panchina solo ad onor di firma. Marchesano confermato tra i pali, Josema, Lolo Suazo, Titon e Fabinho completano il quartetto di movimento. L'inizio è da incubo: Bissoni, dopo neanche quaranta secondi, buca Marchesano per lo 0-1. Quattro minuti più tardi raddoppia De Oliveira sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Benevento cerca di scuotersi ma subisce lo 0-3 ancora di Bissoni, che sfrutta un assist di Brunelli (15?).

