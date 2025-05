Belluno incidente mortale sull’Alemagna | scontro tra moto e tre auto

motociclista è morto e altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, poco prima delle 17.30, lungo la strada statale 51 di Alemagna, nei pressi della galleria di Caralte, a Perarolo di Cadore (Belluno). L’incidente ha coinvolto il motociclista e altre tre . 🔗 (Adnkronos) – Unciclista è morto e altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite in unavvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, poco prima delle 17.30, lungo la strada statale 51 di Alemagna, nei pressi della galleria di Caralte, a Perarolo di Cadore (). L’ha coinvolto ilciclista e altre tre . 🔗 Periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Stellantis Pratola Serra, la Procura chiede la proroga delle indagini sull'incidente mortale - Pratola Serra (AV), 22 febbraio 2024 – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, causando il decesso di Domenico Fatigati. Il lavoratore era impegnato nella risoluzione di un'anomalia nell'area di smaltimento motori quando, a seguito della... 🔗avellinotoday.it

Schianto in moto, incidente mortale sull'autostrada A25 a Popoli: perde la vita una donna che era in sella col marito - Incidente mortale sull'autostrada A25 (Roma-Pescara) all'altezza di Popoli Terme, in direzione Pescara nel pomeriggio di domenica 16 marzo, come riporta l'agenzia LaPresse. Una persona in sella a una moto (si tratterebbe di una donna di 62 anni che era dietro al marito) è morta sul colpo dopo... 🔗ilpescara.it

Incidente mortale sull’A14 tra Cesena Nord e Cesena: muore camionista nello schianto con un mezzo del cantiere - Tragedia sull’autostrada A14 nella tarda mattinata di oggi, dove un incidente mortale si è verificato nel tratto compreso tra Cesena Nord e Cesena. Secondo una prima ricostruzione, un camion, su cui viaggiava la vittima, ha tamponato violentemente un altro mezzo pesante appartenente a un cantiere in movimento. L’impatto è avvenuto intorno alle 11.15 ed è stato devastante. Uno dei due mezzi, come mostrano le immagini pubblicate da CesenaToday, si è addirittura ribaltato, rendendo ancora più complesso l’intervento dei soccorritori. 🔗thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Scontro mortale nel Bellunese: morto un motociclista sulla statale 51 di Alemagna; Belluno, incidente mortale sull’Alemagna: scontro tra moto e tre auto; Belluno, incidente in moto sulla strada che porta alla diga del Vajont: Alessandro Germinelli morto a 39 anni; Vittorio Veneto, tragico scontro sull'Alemagna: muore una bimba di 4 anni, 7 i feriti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Belluno, incidente mortale sull'Alemagna: scontro tra moto e tre auto - (Adnkronos) - Un motociclista è morto e altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, poco prima delle 17.30, lungo la strada st ... 🔗msn.com

Incidente tra tre auto e una moto vicino alla galleria di Caralte: morto il centauro, cinque feriti - BELLUNO - Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, nel comune di Perarolo, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili e ... 🔗ilgazzettino.it

Incidente tra due auto e una moto vicino alla galleria di Caralte: tre feriti, il centauro è grave - BELLUNO - Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, nel comune di Perarolo, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili e ... 🔗ilgazzettino.it