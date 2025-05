Beckham compie 50 anni | Famiglia il mio mondo sono il motivo per il quale…

© Golssip.it - Beckham compie 50 anni: “Famiglia il mio mondo, sono il motivo per il quale…” Beckham compie 50 anni. L'ex calciatore, diventato negli anni una vera e propria icona mondiale al di là della sua carriera sportiva 🔗 David50. L'ex calciatore, diventato negliuna vera e propria icona mondiale al di là della sua carriera sportiva 🔗 Golssip.it

Ne parlano su altre fonti

Goodhairday: David Beckham compie 50 anni e noi gli assegniamo la coppa del mondo di hairstyle - Si scrive «avere stile dalla testa ai piedi», si dice David Beckham. L'ex calciatore inglese il 2 maggio taglia il traguardo dei 50 anni senza aver perso un briciolo di coolness (anzi). Trendsetter copiatissimo anche in fatto di chioma, Becks ha sperimentato molto nei decenni con hairlook (chi non ricorda il mohicano, mente) che hanno contribuito a rendere leggenda la sua immagine 🔗vanityfair.it

David Beckham compie 50 anni: “Il mio più grande risultato? La mia famiglia” - (Adnkronos) – David Beckham compie 50 anni. L’ex calciatore, diventato negli anni una vera e propria icona mondiale al di là della sua carriera sportiva, nacque a Londra il 2 maggio 1975. In un post sui social, in occasione di questo importante compleanno, Beckham ha elencato le “tante cose” per cui è molto grato nella sua vita e ha condiviso una serie di scatti: lui bambino insieme ai suoi genitori, le sue sorelle, il matrimonio con Victoria nei loro iconici outfit viola e poi i loro figli. 🔗.com

Ex Milan, Beckham compie 50 anni: ecco i migliori momenti in rossonero | Video - David Beckham, ex calciatore del Milan, compie oggi 50 anni: ecco il video con i suoi migliori momenti in rossonero ... 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

David Beckham compie 50 anni, la dedica romantica di Victoria: «Navighiamo il mondo insieme, sei il mio tutto.; David Beckham ha festeggiato così i suoi 50 anni (ma il meglio deve ancora venire); David Beckham compie 50 anni e ricorda il suo maggior risultato; David Beckham: 50 anni e una grande passione per la cucina italiana. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Beckham compie 50 anni e festeggia per giorni. Ecco tutti i party - AGI – Allenatore, leggenda del calcio, icona glamour, modello, family man e produttore cinematografico: David Beckham compie 50 anni, senza rallentare mai. Dopo il ritiro dai campi, 22 anni fa, la leg ... 🔗msn.com

Fenomeno Beckham: come è riuscito a rimanere la crush di tutte fino a oggi (che compie 50 anni) - Oggi David Beckham compie cinquant'anni e forse ci ha pensato Victoria a condensare in un video quello che pensiamo di lui: passa il tempo ma in qualche modo rimane la nostra crush. Nella clip si alte ... 🔗cosmopolitan.com

David Beckham ha festeggiato così i suoi 50 anni (ma il meglio deve ancora venire) - Dopo il party a Miami del mese scorso, i festeggiamenti per il 50esimo compleanno di David Beckham si sono spostati in Inghilterra. Mercoledì 30 aprile si sono aperte le danze, ma il meglio deve ancor ... 🔗elle.com