Beccato a rubare nell' appartamento | 25enne spedito in carcere

© Casertanews.it - Beccato a rubare nell'appartamento: 25enne spedito in carcere rubare rame in un appartamento a Castel Volturno. Per questo un 25enne del Niger è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato di polizia e portato. 🔗 Nonostante fosse colpito da un provvedimento di divieto di dimora in provincia di Caserta, per un furto in un albergo, è stato sorpreso arame in una Castel Volturno. Per questo undel Niger è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato di polizia e portato. 🔗 Casertanews.it

