Beach volley Andreatta Benzi non si fermano! Sono in semifinale a Valencia

semifinale conquistata da Tiziano Andreatta e Davide Benzi, due giocatori dalla spiccata propensione internazionale che già si Sono presi grandi soddisfazioni con i loro precedenti compagni (rispettivamente Abbiati e Bonifazi) e che continuano a brillare anche fuori dai confini italici. Nel Future di Valencia la coppia italiana ha centrato la top 4 eliminando nei quarti di finale la coppia norvegese composta da Markus e Adrian Mol.Contro la coppia dei fratelli d’arte (il fratello maggiore dei due norvegesi, Anders, assieme a Sorum, è ai vertici del Beach volley mondiale da un lustro) gli azzurri hanno disputato un buon match imponendosi in due set. Particolarmente sofferto il primo, che ha visto le due coppie rincorrersi a vicenda e gli azzurri chiudere a loro favore con il punteggio di 22-20, mentre nel secondo la coppia italiana ha progressivamente aumentato il vantaggio fino al 21-16 conclusivo. 🔗 Primo torneo assieme e primaconquistata da Tizianoe Davide, due giocatori dalla spiccata propensione internazionale che già sipresi grandi soddisfazioni con i loro precedenti compagni (rispettivamente Abbiati e Bonifazi) e che continuano a brillare anche fuori dai confini italici. Nel Future dila coppia italiana ha centrato la top 4 eliminando nei quarti di finale la coppia norvegese composta da Markus e Adrian Mol.Contro la coppia dei fratelli d’arte (il fratello maggiore dei due norvegesi, Anders, assieme a Sorum, è ai vertici delmondiale da un lustro) gli azzurri hanno disputato un buon match imponendosi in due set. Particolarmente sofferto il primo, che ha visto le due coppie rincorrersi a vicenda e gli azzurri chiudere a loro favore con il punteggio di 22-20, mentre nel secondo la coppia italiana ha progressivamente aumentato il vantaggio fino al 21-16 conclusivo. 🔗 Oasport.it

Beach volley, Sestini/Mancinelli volano in main draw a Valencia. In tabellone anche Andreatta/Benzi - Non si ferma l'Italia del beach volley, che si sta prendendo delle belle soddisfazioni nel primo scorcio di stagione. Stavolta è una coppia nuova, quella composta da Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli, a prendersi la soddisfazione di centrare la qualificazione al main draw del Future di Valencia. Nel primo match delle qualificazioni la coppia azzurra ha faticato non poco contro le francesi Giaoui/Arteil, che ha vinto il primo set 21-19.

Beach volley, Andreatta/Benzi avanti tutta: sono ai quarti a Valencia! None Sestini/Mancinelli - Doppia vittoria e quarti di finale già conquistati per Tiziano Andreatta e Davide Benzi che, al debutto in coppia, hanno centrato subito un ottimo risultato e non si vogliono fermare. Si sono fermate agli ottavi di finale, invece, Sestini e Mancinelli che chiudono al nono posto la loro avventura in Spagna che segna il debutto internazionale della coppia con tre successi e due sconfitte. Andreatta/Benzi hanno esordito nel tabellone principale soffrendo non poco ma riuscendo a battere 2-1 la coppia di casa composta da Viera/Saucedo.

Beach volley, Sestini/Mancinelli agli ottavi nel Future di Valencia, domani in campo Andreatta/Benzi. Podestà/Seregni out a Nuvali - Una vittoria e una sconfitta ma soprattutto primo turno superato dalla coppia azzurra composta da Maria Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini nel Future di Valencia che oggi ha visto disputati i match dei gironi del torneo femminile e le qualificazioni del torneo maschile. La giornata è iniziata benissimo per le azzurre Sestini/Mancinelli che hanno vinto il match di semifinale del girone battendo 2-0 le svizzere Menia/Annique.

