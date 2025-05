Bayesian tutto pronto per il recupero

È arrivata al porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, la Hebo lift 10, una delle più grandi gru galleggianti d'Europa. Sarà lei, con l'aiuto delle Hebo lift 2, arrivata il primo maggio, a riportare a galla il relitto del Bayesian, lo yacht di lusso affondato il 19 agosto scorso nella borgata marinara, vicino Palermo. Un naufragio che costò la vita a sette persone, tra cui il proprietario, il magnate britannico Mike Lynch. Complesse le operazioni di recupero per la struttura dell'imbarcazione: uno scafo in alluminio e un albero di ben 75 metri, tra i più alti al mondo. I lavori dureranno circa 25 giorni e coinvolgeranno oltre 80 esperti europei, subacquei specializzati, piloti di veicoli sottomarini e ingegneri navali.

