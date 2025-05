Bayesian oggi iniziano le operazioni di recupero dello yacht | cosa successe e chi furono le vittime

oggi, sabato 3 maggio, iniziano le operazioni per il recupero dello yacht Bayesian affondato tra il 18 e il 19 agosto 2024 a Porticello (Palermo). Nel naufragio morirono 7 persone, compreso il miliardario Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah. 🔗 , sabato 3 maggio,leper ilaffondato tra il 18 e il 19 agosto 2024 a Porticello (Palermo). Nel naufragio morirono 7 persone, compreso il miliardario Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bayesian, il 28 aprile iniziano le operazioni di recupero del veliero: hotel e b&b presi d'assalto da turisti e giornalisti - Previsto l'arrivo di oltre 500 persone. Tra loro diversi appassionati di immersioni che proveranno ad avvicinarsi fino al limite consentito dalla guardia costiera per catturare immagini del relitto 🔗tgcom24.mediaset.it

Tragedia del Bayesian, le operazioni di recupero slittano al 27 aprile - Le operazione di recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno, inizieranno il 27 aprile e si dovrebbero concludere a fine maggio. Ovviamente tempo permettendo. E' quanto riporta il sito dell'Ansa. Nel naufragio morirono sette... 🔗palermotoday.it

Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo - Dopo vari rinvii, dovevano iniziare oggi 30 aprile le operazioni per riportare a galla il veliero Bayesian. Il via, però, è slittato ancora perché in mattinata la chiatta che serve per le operazioni era ancora al largo della Tunisia: la nuova data dovrebbe essere sabato 3 maggio. I lavori di recupero saranno condotti da una gru galleggiante per il sollevamento di carichi pesanti. Lo yacht battente bandiera britannica è affondato la notte del 19 agosto 2024 davanti alla costa di Porticello, nel palermitano: nel naufragio hanno perso la vita sette persone. 🔗tg24.sky.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inizia la maxi operazione per il recupero del Bayesian: a Porticello 70 esperti internazionali; Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo; Bayesian, arrivata la chiatta da lavoro Hebo lift 2. Il 3 maggio iniziano le operazioni per il recupero; Iniziano le operazioni di recupero del Bayesian, affondato a Palermo. Il mistero degli hard disk sugli 007. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo ... 🔗tg24.sky.it

Bayesian, al via le operazioni di recupero del relitto: dureranno meno di un mese. Nella tragedia morirono 7 persone - Iniziano il 3 maggio 2025 le operazioni di recupero del relitto del Bayesian, naufragato il 19 agosto 2025 nella rada del porto di Porticello su di un fondale di circa 50 metri. I lavori ... 🔗msn.com

Bayesian, arrivata la chiatta da lavoro Hebo lift 2. Il 3 maggio iniziano le operazioni per il recupero - Sono arrivati in Sicilia gli esperti di recupero marittimo e mezzi di sollevamento pesanti per il recupero del superyacht Bayesian dai fondali al largo della costa siciliana, ... 🔗msn.com