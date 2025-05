Bayesian iniziano le operazioni di recupero del relitto

Bayesian, iniziano le operazioni di recupero del relitto

Possono partire i lavori con l'arrivo della seconda imbarcazione, la gru galleggiante Hebo Lift 10, al porto di Termini Imerese. Nel pomeriggio, la Hebo Lift 2, un pontone galleggiante multiuso, ha raggiunto il luogo del naufragio davanti alla costa di Porticello, potendo così iniziare l'ispezione e l'analisi dettagliate dello yacht e del fondale marino circostante. La durata stimata delle operazioni è tra i 20 e i 25 giorni.

Bayesian, il 28 aprile iniziano le operazioni di recupero del veliero: hotel e b&b presi d'assalto da turisti e giornalisti - Previsto l'arrivo di oltre 500 persone. Tra loro diversi appassionati di immersioni che proveranno ad avvicinarsi fino al limite consentito dalla guardia costiera per catturare immagini del relitto 🔗tgcom24.mediaset.it

Bayesian, oggi iniziano le operazioni di recupero dello yacht: cosa successe e chi furono le vittime - Oggi, sabato 3 maggio, iniziano le operazioni per il recupero dello yacht Bayesian affondato tra il 18 e il 19 agosto 2024 a Porticello (Palermo). Nel naufragio morirono 7 persone, compreso il miliardario Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bayesian, al via le operazioni per il recupero: la videonews della nostra inviata - (Adnkronos) – E' partita dal porto di Termini Imerese (Palermo) la Hebo Lift 2, la chiatta galleggiante multiuso che dovrà partecipare ai lavori di recupero del veliero Bayesian, affondato nell'agosto del 2024 durante una tempesta. Subacquei esperti, piloti di veicoli subacquei telecomandati e altro personale marittimo specializzato si sono imbarcati per raggiungere Porticello (di Elvira […] L'articolo Bayesian, al via le operazioni per il recupero: la videonews della nostra inviata proviene da Webmagazine24. 🔗.com

