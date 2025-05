Bayesian al via le operazioni per il recupero | la videonews della nostra inviata

recupero del veliero Bayesian, affondato nell'agosto del 2024 durante una tempesta. Subacquei esperti, piloti di veicoli subacquei telecomandati e altro personale marittimo specializzato si sono imbarcati per raggiungere Porticello (di Elvira . 🔗 (Adnkronos) – E' partita dal porto di Termini Imerese (Palermo) la Hebo Lift 2, la chiatta galleggiante multiuso che dovrà partecipare ai lavori didel veliero, affondato nell'agosto del 2024 durante una tempesta. Subacquei esperti, piloti di veicoli subacquei telecomandati e altro personale marittimo specializzato si sono imbarcati per raggiungere Porticello (di Elvira . 🔗 Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Tragedia del Bayesian, le operazioni di recupero slittano al 27 aprile - Le operazione di recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno, inizieranno il 27 aprile e si dovrebbero concludere a fine maggio. Ovviamente tempo permettendo. E' quanto riporta il sito dell'Ansa. Nel naufragio morirono sette... 🔗palermotoday.it

Bayesian, il 28 aprile iniziano le operazioni di recupero del veliero: hotel e b&b presi d'assalto da turisti e giornalisti - Previsto l'arrivo di oltre 500 persone. Tra loro diversi appassionati di immersioni che proveranno ad avvicinarsi fino al limite consentito dalla guardia costiera per catturare immagini del relitto 🔗tgcom24.mediaset.it

Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo - Dopo vari rinvii, dovevano iniziare oggi 30 aprile le operazioni per riportare a galla il veliero Bayesian. Il via, però, è slittato ancora perché in mattinata la chiatta che serve per le operazioni era ancora al largo della Tunisia: la nuova data dovrebbe essere sabato 3 maggio. I lavori di recupero saranno condotti da una gru galleggiante per il sollevamento di carichi pesanti. Lo yacht battente bandiera britannica è affondato la notte del 19 agosto 2024 davanti alla costa di Porticello, nel palermitano: nel naufragio hanno perso la vita sette persone. 🔗tg24.sky.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bayesian, al via le operazioni per il recupero: la videonews della nostra inviata; Bayesian, al via le operazioni per il recupero. A Termini Imerese la super gru galleggiante; Bayesian, al via le operazioni per il recupero. A termini la super gru e 70 esperti da tutta Europa; Naufragio del Bayesian, al via le operazioni di recupero del relitto a Palermo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Naufragio del Bayesian, al via le operazioni di recupero del relitto a Palermo - Con l'arrivo della seconda imbarcazione, la gru galleggiante Hebo Lift 10, al porto di Termini Imerese possono partire i lavori. Oggi la Hebo Lift 2, un pontone galleggiante multiuso, inizia ... 🔗tg24.sky.it

Bayesian, al via le operazioni di recupero del veliero affondato a Porticello - La gru galleggiante Hebo Lift 10 è arrivata al porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, per le operazioni di recupero del superyacht Bayesian dai fondali marini al ... 🔗ilmessaggero.it

Bayesian, al via le operazioni per il recupero. A termini la super gru e 70 esperti da tutta Europa - La prima fase prevede l’ispezione del superyacht naufragato e l’analisi del fondale e dell'ambiente circostante attraverso un "ROV" radiocomandato. Off limits l’area del naufragio in un raggio di 650 ... 🔗quotidiano.net