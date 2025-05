Bayesian | a Termini Imerese la seconda piattaforma per il recupero

E' arrivata al porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, la Hebo Lift 10, la gru galleggiante che servirà per il recupero del relitto del SY Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello, in provincia di Palermo. Si tratta di una unità di sollevamento pesante da 5.695 tonnellate di stazza lorda è una delle gru marittime più potenti d'Europa.

