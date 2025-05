Bayern Monaco la vittoria della Bundesliga è rimandata Il Lipsia trova il pareggio al 94esimo

© Ildifforme.it - Bayern Monaco, la vittoria della Bundesliga è rimandata. Il Lipsia trova il pareggio al 94esimo Bayern Monaco. Tutto era pronto per la vittoria della 33esima Bundesliga, ma i bavaresi non hanno fatto i conti con il Lipsia. Nella 32esima giornata del campionato tedesco finisce 3-3 in Sassonia tra la prima e la quinta in classifica e salta la festa scudetto. .L'articolo Bayern Monaco, la vittoria della Bundesliga è rimandata. Il Lipsia trova il pareggio al 94esimo proviene da Il Difforme. 🔗 Sembrava che dovesse essere una giornata di festa per il. Tutto era pronto per la33esima, ma i bavaresi non hanno fatto i conti con il. Nella 32esima giornata del campionato tedesco finisce 3-3 in Sassonia tra la prima e la quinta in classifica e salta la festa scudetto. .L'articolo, la. Ililalproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Il Bayern Monaco ad un passo dalla vittoria della Bundesliga, ma Kane non ci sarà per squalifica! «Non per questo non vincerò il titolo» - Il Bayern Monaco può festeggiare la vittoria della Bundesliga la prossima settimana se batte il Lipisia, ma Kane non ci sarà per squalifica! Harry Kane dovrà saltare la prossima partita del Bayern Monaco contro il Lipsia a causa di una squalifica e rischia così di assistere dalla tribuna al possibile primo titolo della sua carriera. […] 🔗calcionews24.com

Union Berlino-Bayern Monaco, il pronostico di Bundesliga: Over scontato, Kane in formissima - Dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale delle tre competizioni europee, tornano protagonisti i campionati nazionali prima dell’ultima sosta stagionale. In Bundesliga si disputerà la 26ª giornata, con cinque partite in programma sabato 15 marzo, di cui quattro alle 15:30: all’Alte Forsterei ci sarà il calcio d’inizio di Union Berlino-Bayern Monaco. I bavaresi partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1. 🔗sololaroma.it

Vincenti del Bayern, Fiorentina e Monaco in Bundesliga, Serie A e Ligue 1 - 2025-03-01 00:47:00 Il web non parla d’altro: La Bundesliga, Ligue 1, Laliga e Serie A hanno avuto ciascuno una partita venerdì, tra cui la visita dei leader tedeschi del Bayern Monaco in una squadra di Stuttgart che ha terminato immediatamente sopra di loro nella seconda scorsa stagione. Monaco stava cercando di muoversi al quarto posto in Francia a casa alle reim del quarto fondo, mentre Las Palmas era a livello di punti con la zona di retrocessione quando visitavano Valladolid, il lato inferiore in Spagna. 🔗justcalcio.com

Bayern Monaco, da 0-2 a 3-2 ma poi arriva Poulsen: 3-3 e festa scudetto rimandata - CALCIO - Grazie a questo successo il Bayern si porta sul +11 sul Bayer Leverkusen e automaticamente diventano campioni, strappando il titolo proprio alla squadr ... 🔗eurosport.it

BUNDESLIGA - Bayern Monaco, 3-3 con il Lipsia - Il Bayern Monaco era pronto a festeggiare e, invece, dovrà attendere ancora. Un gol di Poulsen al 95’ costa la festa per il titolo di Bundesliga ai bavaresi, che si fermano 3-3 sul campo del Lipsia. I ... 🔗napolimagazine.com

Bayern, solo un pari in casa del Lipsia. Festa scudetto rinviata - I bavaresi vengono fermati sul punteggio di 3-3 dalla squadra di Low. Vince lo Stoccarda, 4-4 show tra M'Gladbach e Hoffenheim ... 🔗tuttosport.com