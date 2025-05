Bayern Monaco festa rimandata Il Lipsia pareggia al 93 l'unico contento è Kane

festa nuovamente rimandata. E forse l`unico a `gioire` nel suo piccolo è Harry Kane, che avrà l`opportunità di celebrare il primo trofeo della. 🔗 nuovamente. E forse l`a `gioire` nel suo piccolo è Harry, che avrà l`opportunità di celebrare il primo trofeo della. 🔗 Calciomercato.com

Inzaghi e il compleanno amaro: «Alla sua festa brindano Napoli e Bayern Monaco» - di RedazioneInzaghi festeggia un compleanno amaro dopo Parma Inter: il tecnico nerazzurro deluso dopo il Tardini Il compleanno di Inzaghi, il 49esimo, si è rivelato piuttosto amaro visto che la sua Inter ha frenato a Parma. COMPLEANNO AMARO – «Candeline spente e flut in pezzi per il compleanno di Simeone Inzaghi. Le prime ore dei suoi 49 anni non sono state proprio esaltanti. Brinderanno invece Bayern e Napoli. 🔗internews24.com

La foto della festa del Bayern Monaco diventa virale: tre ex calciatori sono irriconoscibili - Il Bayern Monaco celebra i suoi 125 anni e ha organizzato una grande festa, nella quale sono stati protagonisti tanti ex calciatori. Alcuni di essi non sono stati riconosciuti rapidamente nemmeno da accaniti tifosi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bundesliga, i risultati della 31ª giornata: il Bayer Leverkusen vince e rovina la festa al Bayern Monaco – il titolo la settimana prossima? - Bundesliga, i risultati della 31ª giornata: il Bayer Leverkusen vince e rovina la festa al Bayern Monaco – il titolo la settimana prossima? Il Bayern Monaco deve rinviare di una giornata la vittoria della Bundesliga: nonostante la vittoria contro il Mainz il match point è fallito per la contemporanea vittoria del Bayer Leverkusen: a tre […] 🔗calcionews24.com

Bayern Monaco, festa rimandata. Il Lipsia pareggia al 93°, l'unico contento è... Kane - Festa nuovamente rimandata. E forse l`unico a `gioire` nel suo piccolo è Harry Kane, che avrà l`opportunità di celebrare il primo trofeo della sua carriera giocando. 🔗msn.com

Bayern Monaco, da 0-2 a 3-2 ma poi arriva Poulsen: 3-3 e festa scudetto rimandata - CALCIO - Grazie a questo successo il Bayern si porta sul +11 sul Bayer Leverkusen e automaticamente diventano campioni, strappando il titolo proprio alla squadr ... 🔗eurosport.it

Bayern, solo un pari in casa del Lipsia. Festa scudetto rinviata - I bavaresi vengono fermati sul punteggio di 3-3 dalla squadra di Low. Vince lo Stoccarda, 4-4 show tra M'Gladbach e Hoffenheim ... 🔗tuttosport.com