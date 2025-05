Basta un rigore e l' Inter batte il Verona | torna a -3 dal Napoli

© Ilmattino.it - Basta un rigore e l'Inter batte il Verona: torna a -3 dal Napoli

Inter, dopo il Napoli contro il Lecce, vince di misura per 1-0 a S.Siro contro il Verona e si riporta a meno 3 punti in classifica dalla capolista: niente cambia in alto nella Serie A a. 🔗 Anche l', dopo ilcontro il Lecce, vince di misura per 1-0 a S.Siro contro ile si riporta a meno 3 punti in classifica dalla capolista: niente cambia in alto nella Serie A a. 🔗 Ilmattino.it

Inter Verona 1-0, a Inzaghi basta il rigore di Asllani: conquistati tre punti con la testa al Barcellona - di Redazione JuventusNews24Inter Verona 1-0, a Inzaghi basta il rigore di Asllani: il resoconto della sfida vinta dai nerazzurri. I dettagli L’Inter, rivoluzionata da Inzaghi in vista del ritorno di Champions League contro il Barcellona, vince 1-0 contro il Verona grazie al rigore segnato da Asslani. Il centrocampista ha segnato dopo che il calcio dagli 11 metri è stato assegnato dal VAR. La Juve scenderà in campo domenica 4 maggio nella sfida contro il Bologna importantissima per l’accesso alla prossima Champions League. 🔗juventusnews24.com

L’Inter risponde al Napoli e torna a -3: 1-0 al Verona, basta un goal su rigore di Asllani al 9’ - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A A San Siro l`Inter risponde al Napoli, vittorioso sul campo del Lecce, vincendo contro l`Hellas... 🔗calciomercato.com

Bayern Monaco-Inter, la moviola: Calhanoglu chiede un rigore. Cinque ammoniti - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Partita tranquilla da... 🔗calciomercato.com

VIDEO / L’Inter batte il Lugano: i figli di Zanetti impazziscono per il rigore di Ranocchia - Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ... 🔗fcinter1908.it