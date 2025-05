Basket | Zola Predosa elimina E80 Castelnovo Monti in gara-2

© Ilrestodelcarlino.it - Basket: Zola Predosa elimina E80 Castelnovo Monti in gara-2 Zola Predosa70E80 CAST. Monti60FRANCESCO FRANCIA Zola Predosa: Chiusolo 8, Degregori 2, De Ruvo 5, Tosini 8, Bianchini, Balducci 16, Ranieri 10, Ferdeghin 3, Rossi 3, Turrini ne, Pedini ne, Lovisotto 15. All. Mondini.E80 GROUP Castelnovo Monti: Vozza D. ne, Bucci ne, Reale 16, Brevini ne, Mingotti 2, Giberti, Bravi 4, Liepins 15, Rossi 7, Morini 2, Mallon ne, Parma Benfenati 14. All. Vozza G.Arbitri: Puliti di Ravenna e Rusticali di Forlì.Parziali: 24-13, 41-32, 54-43.La stagione dell’E80 Castelnovo Monti termina a Zola Predosa.Gli appenninici cadono in gara-2 sul campo della Francesco Francia e collezionano così il secondo stop in altrettante gare, venendo eliminati: i padroni di casa vanno avanti 24-13 a fine primo quarto, ma gli ospiti reagiscono e tornano a -1 sul 32-31. Zola riaccelera prima dell’intervallo lungo e sembra padrona del match, ma Castelnovo riesce a riportarsi a -4 con 2 triple di Reale a 2’30" dalla fine, senza riuscire tuttavia a coronare il sogno della rimonta. 🔗 70E80 CAST.60FRANCESCO FRANCIA: Chiusolo 8, Degregori 2, De Ruvo 5, Tosini 8, Bianchini, Balducci 16, Ranieri 10, Ferdeghin 3, Rossi 3, Turrini ne, Pedini ne, Lovisotto 15. All. Mondini.E80 GROUP: Vozza D. ne, Bucci ne, Reale 16, Brevini ne, Mingotti 2, Giberti, Bravi 4, Liepins 15, Rossi 7, Morini 2, Mallon ne, Parma Benfenati 14. All. Vozza G.Arbitri: Puliti di Ravenna e Rusticali di Forlì.Parziali: 24-13, 41-32, 54-43.La stagione dell’E80termina a.Gli appenninici cadono in-2 sul campo della Francesco Francia e collezionano così il secondo stop in altrettante gare, venendoti: i padroni di casa vanno avanti 24-13 a fine primo quarto, ma gli ospiti reagiscono e tornano a -1 sul 32-31.riaccelera prima dell’intervallo lungo e sembra padrona del match, mariesce a riportarsi a -4 con 2 triple di Reale a 2’30" dalla fine, senza riuscire tuttavia a coronare il sogno della rimonta. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

