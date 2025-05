Basket Trento domina l’anticipo della 29ma giornata contro Reggio Emilia

Si è aperta la ventinovesima giornata con la vittoria casalinga della Dolomiti Energia Trento sulla Unahotels Reggio Emilia per 84-63. Un successo che permette alla squadra di Galbiati di agguantare almeno per una sera la coppia di testa formata da Bologna e Trapani e rimane ancora in corsa per chiudere la Regular Season al primo posto. Reggio Emilia è già ai playoff, ma dovrà lottare per un piazzamento tra il sesto e l'ottavo posto. Il miglior marcatore di Trento è stato Jordan Ford con 18 punti, mentre Quinn Ellis ha sfiorato la doppia doppia con 15 punti e 8 rimbalzi. A Reggio Emilia, invece, non è bastato un Mouhamed Faye da 14 punti e 11 rimbalzi. Una partita che ha già preso la strada di Trento dopo il primo quarto, con i padroni di casa che hanno dominato, allungando alla prima sirena sul +15 (27-12).

