Basket serie A2 Bryce Douvier è un nuovo giocatore della Libertas

© Livornotoday.it - Basket serie A2, Bryce Douvier è un nuovo giocatore della Libertas Libertas mette a segno un colpo di mercato in vista dei playout. In amaranto arriva Bryce Douvier, ala di due metri, classe 1991, nato a Salisburgo, ma naturalizzato statunitense. "Il suo arrivo - commenta la società è la dimostrazione plastica di quanto siamo impegnata con tutte le nostre. 🔗 Lamette a segno un colpo di mercato in vista dei playout. In amaranto arriva, ala di due metri, classe 1991, nato a Salisburgo, ma naturalizzato statunitense. "Il suo arrivo - commenta la società è la dimostrazione plastica di quanto siamo impegnata con tutte le nostre. 🔗 Livornotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Valtur Brindisi 69-77: la Libertas si ferma (ancora) in volata, ko durissimo al PalaMacchia - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Riprendersi i punti sciaguratamente 'regalati' all'andata, interrompere un digiuno che dura dallo scorso 29 gennaio e dare ossigeno a una classifica che altrimenti potrebbe iniziare a essere preoccupante. La Libertas Livorno targata Bi.Emme Service... 🔗livornotoday.it

Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Sella Cento in diretta - La Libertas Livorno di coach Di Carlo torna in campo oggi domenica 23 marzo alle ore 18 al PalaMacchia nella delicata sfida salvezza contro Sella Cento. L'obiettivo è centrare la terza vittoria consecutiva dopo Avellino e Piacenza. Una delicatissima sfida salvezza (palla a due alle 18, arbitri... 🔗livornotoday.it

Basket Girls Ancona: Salvezza in Serie A2 Femminile con Vittoria Schiacciante - Una stagione di sofferenze, con una serie interminabile di sconfitte e poi alla fine, quando davvero contava, la svolta, con un finale entusiasmante che ha confermato il Basket Girls e Ancona in serie A2 femminile. Si è chiusa in maniera rapida quanto trionfale l’annata della squadra femminile di coach Luca Piccionne, che ha mantenuto la categoria dominando mercoledì al PalaScherma la gara 2 del primo turno dei playout contro il Torino: dopo aver vinto in maniera convincente a Venaria Reale (63-47), le doriche si sono ripetute in maniera ancor più netta in gara 2, 74-44. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Basket serie A2, Bryce Douvier è un nuovo giocatore della Libertas; UFFICIALE A2 - La Libertas Livorno aggiunge Bryce Douvier; Libertas Livorno, ecco il sospirato innesto: Bryce Douvier è amaranto; La Libertas Livorno pesca un jolly: Bryce Douvier per allungare il roster. 🔗Cosa riportano altre fonti

A2 - La Libertas Livorno aggiunge Bryce Douvier - La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Bryce Douvier, ala forte di 2,01 m per 104 kg, nato il 1° dicembre 1991 ... 🔗pianetabasket.com

Libertas Livorno, ecco il sospirato innesto: Bryce Douvier è amaranto - Mercato, approdata in terra labronica l'ala forte che garantirà una maggiore rotazione dei lunghi e nuove soluzioni tattiche in vista dei playout contro Vigevano. Il giocatore, nella giornata di sabat ... 🔗msn.com

La Libertas Livorno pesca un jolly: Bryce Douvier per allungare il roster - Un rinforzo strategico in vista dei playout. La Libertas Livorno si prepara ad aggiungere esperienza e versatilità al proprio roster con l’innesto di Bryce Douvier, ala forte austriaca classe 1991, ch ... 🔗msn.com