Basket Serie A | le partite della 29esima giornata e dove vederle

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le partite della 29esima giornata e dove vederle Serie A di Basket che si appresta a vivere il 29° e penultimo turno che partirà questa sera alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) con la sfida in programma alla “Il T Quotidiano Arena” tra la Dolomiti Energia Trento di coach Paolo Galbiati – che in settimana ha annunciato che al termine della stagione lascerà il club bianconero – e la Unahotels Reggio Emilia: entrambe sono già certe della qualificazione ai prossimi playoff ma restano in cerca di punti preziosi per provare a centrare il miglior piazzamento possibile nella griglia della post-season.Le gare di domenica 4 maggioIl resto della giornata si giocherà interamente domani, domenica 4 maggio alle ore 18. 🔗 Bologna, 3 maggio 2025 – Si avvicina sempre più il tempo degli ultimi verdetti nel campionato diA diche si appresta a vivere il 29° e penultimo turno che partirà questa sera alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) con la sfida in programma alla “Il T Quotidiano Arena” tra la Dolomiti Energia Trento di coach Paolo Galbiati – che in settimana ha annunciato che al terminestagione lascerà il club bianconero – e la Unahotels Reggio Emilia: entrambe sono già certequalificazione ai prossimi playoff ma restano in cerca di punti preziosi per provare a centrare il miglior piazzamento possibile nella grigliapost-season.Le gare di domenica 4 maggioIl restosi giocherà interamente domani, domenica 4 maggio alle ore 18. 🔗 Sport.quotidiano.net

Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale - Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l'altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c'erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata. SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59 A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell'equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di ...

La morte di Papa Francesco ferma la Serie A. Rinviate le 4 partite in programma per oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, oltre a tre sfide del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino).

Calendario Serie B 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025 La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00.

