Basket play-in Pesaro batte Torino e ora sfida la Fortitudo

Pesaro con un colpo di reni vince sul campo di Forlì la sfida dei play-in contro Torino con il punteggio di 85 a 72.Adesso martedì la Vuelle scende sul campo della Fortitudo Bologna e si gioca la carta per entrare nei play off. Una Vuelle che è dovuta andare a giocare questo match in Romagna perché il palasport di Pesaro era occupato da una convention.E i tifosi sono arrivati sugli spalti con un grande e ironico striscione: ‘Scusate il ritardo perché abbiamo sbagliato palas’ . Una partita che ha viaggiato in discesa per trenta minuti per Pesaro perché aveva raggiunto ed anche superato i venti punti di vantaggio contro la formazione di Moretti che non prendeva nemmeno in una vasca da bagno: 1 su 11 da 3 alla fine del primo quarto. La carta vincente della formazione di Leka è stato Bucarelli perché con Ahmad e King con un paio di manette ai polsi, la guardia-play si è trasformato in un risolutore scombinando tutti i piani tattici dei piemontesi. 🔗 Forlì, 3 maggio 2025 -con un colpo di reni vince sul campo di Forlì ladei-in controcon il punteggio di 85 a 72.Adesso martedì la Vuelle scende sul campo dellaBologna e si gioca la carta per entrare neioff. Una Vuelle che è dovuta andare a giocare questo match in Romagna perché il palasport diera occupato da una convention.E i tifosi sono arrivati sugli spalti con un grande e ironico striscione: ‘Scusate il ritardo perché abbiamo sbagliato palas’ . Una partita che ha viaggiato in discesa per trenta minuti perperché aveva raggiunto ed anche superato i venti punti di vantaggio contro la formazione di Moretti che non prendeva nemmeno in una vasca da bagno: 1 su 11 da 3 alla fine del primo quarto. La carta vincente della formazione di Leka è stato Bucarelli perché con Ahmad e King con un paio di manette ai polsi, la guardia-si è trasformato in un risolutore scombinando tutti i piani tattici dei piemontesi. 🔗 Sport.quotidiano.net

