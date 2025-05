Basket C maschiLE Landini firma l’impresa Con Savigliano a gara-3

Grande impersa della GinoLerici che nei quarti di fonale dei playoff piega il Savigliano, dopo aver perso l'andata in Piemonte di 19 punti contro la capolista della regular season. Si va quindi a gara-3 in programma oggi a Savigliano. La Landini ha vinto 82-79 schierando questa formazione: Sacchelli, Gaspani Lo., Tripodi, Biaggini, Poletto, Incitti, Menicocci, Cozma, Albanesi, Maccari. Oddone e Putti. Amatori Savigliano: Romerio, Carena, Bonatti, Baruzzo, Agbogan, Abrate, Lamia, Corradini, Giorsino, Amateis, Giraudo, Gioda. In campo giovanile la Under 15 Gold della Golfo dei Poeti, perde 63-61 ad Arcola in semifinale contro Pegli grande favorito per la vittoria del campionato ligure di categoria. Resta qualche speranza in vista del turno di ritorno a Genova. la Golfo ha giocato con Butera, Boni, Ridolfi, Alberti, Giachino, Ricci, Filesi, Aste, Del Bianco, Bicchieri, Leone, Nicoli, Amendola e Billi.

