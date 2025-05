Basi NATO in Italia | dove sono come funzionano e cosa rischiamo davvero

NATO? come funziona esattamente l'Alleanza militare atlantica? Soprattutto, dove si trovano le sue (molte) Basi in Italia? Fino poco tempo fa, cioè con l'ingresso anche di Finlandia e Svezia sotto la presidenza Biden, la NATO – forte dei suoi 32 membri ufficiali – sembrava godere di ottima salute. C'era una sorta di certezza sul fatto che, in caso di «problemi» con la Russia o altri Paesi che avessero minacciato il nostro continente, gli Stati Uniti – in qualità di primus inter pares per mezzi e spese militari della NATO – avrebbero provveduto a schierare una forza poderosa in nostra difesa. Quella stessa forza da loro attrezzata sin dal 1949 per fare da contrappeso al Patto di Varsavia. In cambio dell'«ombrello» atlantista, ogni Stato membro deve versare il 2 per cento del proprio Pil nazionale per garantire un budget adeguato al mantenimento dello scudo.

Musk licenzia in Italia, l'email ai dipendenti di 5 basi Nato: "Spiegate se siete utili" - Il vento dei tagli di Elon Musk arriva anche in Italia. Dopo migliaia di licenziamenti negli Stati Uniti, ora tocca ai lavoratori delle basi militari nel nostro Paese, tra cui Aviano, Sigonella, Napoli e Vicenza. A sollevare il caso è un'email inviata ai dipendenti del Dipartimento della Difesa americano, in cui viene chiesto loro di fornire un elenco dettagliato delle attività svolte nell'ultima settimana per giustificare la propria posizione lavorativa.

