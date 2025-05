Barra a The Couple Poletti in solitaria a 4 di Sera Weekend

© Davidemaggio.it - Barra a The Couple, Poletti in solitaria a 4 di Sera Weekend

Lo spostamento di The Couple dal lunedì alla domenica non avrà ripercussioni solamente sul palinsesto di Canale 5 e Italia 1 (le variazioni). Anche Rete 4 sarà, in qualche modo, toccata da questa modifica. Francesca Barra, infatti, non è solo opinionista del reality game di Ilary Blasi, ma è anche la conduttrice di 4 di Sera Weekend, il talk dell'access festivo della terza rete Mediaset.

Vi possiamo, dunque, anticipare che domani e domenica 11 maggio, date in cui sono al momento previste le due puntate di The Couple, la Barra dovrà rinunciare al suo appuntamento domenicale con l'attualità politica al fianco di Roberto Poletti. Il reality va in onda da Roma, a differenza di 4 di Sera realizzato a Cologno, per cui sarebbe impossibile per la giornalista condurre su Rete 4 fino alle 21.30 e in pochi minuti essere al fianco di Luca Tommassini su Canale 5 per commentare le vicende e le prove delle coppie.

