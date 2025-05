Baronissi grande successo per la Giornata del Made in Italy nella Valle dell’Irno

grande partecipazione e forte entusiasmo hanno accompagnato l'evento "Made in Italy: risorsa strategica e prospettive", promosso in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy e ospitato presso l'Aula Consiliare del Comune di Baronissi. L'iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione Super Sud, CulturItalia, Provincia di Salerno e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha rappresentato un'importante occasione di confronto e valorizzazione delle eccellenze produttive della Valle dell'Irno, accendendo i riflettori sul ruolo centrale del Made in Italy come espressione di identità culturale e leva strategica per lo sviluppo economico nazionale e locale. Nel corso dell'evento è stato evidenziato come il comparto Made in Italy rappresenti, oggi, il 35% del Prodotto Interno Lordo nazionale e stia registrando una crescita costante nelle esportazioni, con un incremento del +10% nell'ultimo anno.

