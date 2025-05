Bari-Pisa 6 maxischermi allo stadio per oltre 10 mila tifosi

© Lanazione.it - Bari-Pisa, 6 maxischermi allo stadio per oltre 10 mila tifosi Pisa, 3 maggio 2025 – Saranno 5 i maxischermi (più il ledwall già presente abitualmente all'Arena) che il Comune installerà all’Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, per permettere ai Pisani di vedere insieme la partita Bari-Pisa, in programma domenica alle 15 allo stadio "San Nicola" di Bari. Si tratta di 5 ledwall di 4 metri per 2,50 metri: 3 schermi saranno posizionati di fronte alla Curva Nord, e 2 schermi di fronte alla gradinata, mentre gli spettatori che accederanno alla tribuna potranno seguire il match proprio sul maxischermo presente per ogni gara e posizionato proprio tra la gradinata e il settore ospiti, che per l'occasione verrà chiuso, mentre tutto il resto dello stadio sarà aperto e fruibile così come stabilito durante le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si sono svolte nelle ultime ore in prefettura. 🔗 , 3 maggio 2025 – Saranno 5 i(più il ledwall già presente abitualmente all'Arena) che il Comune installerà all’Arena Garibaldi,Romeo Anconetani, per permettere aini di vedere insieme la partita, in programma domenica alle 15"San Nicola" di. Si tratta di 5 ledwall di 4 metri per 2,50 metri: 3 schermi saranno posizionati di fronte alla Curva Nord, e 2 schermi di fronte alla gradinata, mentre gli spettatori che accederanno alla tribuna potranno seguire il match proprio sul maxischermo presente per ogni gara e posizionato proprio tra la gradinata e il settore ospiti, che per l'occasione verrà chiuso, mentre tutto il resto dellosarà aperto e fruibile così come stabilito durante le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si sono svolte nelle ultime ore in prefettura. 🔗 Lanazione.it

