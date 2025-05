Bari detenuti e volontari puliscono il giardino Princigalli

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, detenuti e volontari puliscono il giardino Princigalli detenuti in permesso premio e volontari hanno partecipato a Bari all’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free e Seconda Chance per ripulire il territorio e non solo. In Puglia, l'appuntamento nel giardino Princigalli di Bari ha visto protagonisti adulti e minori detenuti. In tutta Italia sono stati sedici gli istituti penitenziari coinvolti. 🔗 Rendere il mondo un posto più accogliente ed essere in prima persona protagonisti del cambiamento.in permesso premio ehanno partecipato aall’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free e Seconda Chance per ripulire il territorio e non solo. In Puglia, l'appuntamento neldiha visto protagonisti adulti e minori. In tutta Italia sono stati sedici gli istituti penitenziari coinvolti. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

