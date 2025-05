Bari corteo di San Nicola | madrina Antonella Ruggiero Diretto da Gianni Ciardo

© Noinotizie.it - Bari, corteo di San Nicola: madrina Antonella Ruggiero Diretto da Gianni Ciardo Antonella Ruggiero, una delle voci più belle, intense e suggestive del panoramamusicale internazionale, la madrina dell'edizione 2025 del corteo Storico di San Nicola,Diretto da Gianni Ciardo e in programma mercoledì 7 maggio con partenza alle ore 20.30da Piazza Federico II. La "Caravella" 2025, dedicata alla memoria del maestro NicolaValenzano, regista e Direttore artistico di sei edizioni del corteo, è stata presentata questamattina a Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco di Bari Vito Leccese, dell'Assessoraalle Culture Paola Romano, delle presidenti dei cinque Municipi, del Priore presso laPontificia Basilica di San Nicola padre Giovanni Distante, del Direttore artistico delcorteo Gianni Ciardo, dell'aiuto regista Nicola Marino, del responsabile organizzativoChristian Calabrese, di Elisa Barucchieri, ideatrice e direttrice artistica di "San Nicola –Santo Senza Confini", spettacolo conclusivo del corteo Storico di San Nicola 2025 che siterrà in piazza della Libertà, della direttrice del Settore Cultura del Comune di Bari,Luciana Cazzolla, del Garante regionale delle persone con disabilità, Antonio Giampietroe dei rappresentanti degli sponsor che sostengono l'evento.

