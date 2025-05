Barcellona tegola prima dell’Inter! Infortunato un giocatore chiave

© Inter-news.it - Barcellona, tegola prima dell’Inter! Infortunato un giocatore chiave

Barcellona, ritorno in Champions League dopo il 3-3 di mercoledì. In campo in questi minuti contro il Real Valladolid, i blaugrana perdono un pezzo importante in vista di San Siro.INFORTUNIO – In campo proprio in questi minuti contro il Real Valladolid, a dieci minuti dalla fine il Barcellona sta vincendo in rimonta per 1-2. Ma, in vista della semifinale di ritorno contro l’Inter in Champions League, arriva una brutta notizia per i blaugrana. Al 75?, infatti, Hansi Flick ha dovuto rinunciare al centrocampista Gavi, rimasto a terra per un problema al flessore. Al suo posto Eric Garcia, ma resta la tegola per i catalani di aver perso una pedina importante in mezzo al campo. Da capire se riuscirà a recuperare per San Siro, ma per quanto visto finora sembra essere molto, molto difficile. 🔗 Si avvicina l’attesissima semifinale di martedì fra Inter e, ritorno in Champions League dopo il 3-3 di mercoledì. In campo in questi minuti contro il Real Valladolid, i blaugrana perdono un pezzo importante in vista di San Siro.INFORTUNIO – In campo proprio in questi minuti contro il Real Valladolid, a dieci minuti dalla fine ilsta vincendo in rimonta per 1-2. Ma, in vista della semifinale di ritorno contro l’Inter in Champions League, arriva una brutta notizia per i blaugrana. Al 75?, infatti, Hansi Flick ha dovuto rinunciare al centrocampista Gavi, rimasto a terra per un problema al flessore. Al suo posto Eric Garcia, ma resta laper i catalani di aver perso una pedina importante in mezzo al campo. Da capire se riuscirà a recuperare per San Siro, ma per quanto visto finora sembra essere molto, molto difficile. 🔗 Inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Barcellona, tre assenti in allenamento: le ultime di formazione prima dell’Inter - Con oltre mezz’ora di ritardo rispetto all’orario previsto, il Barcellona ha svolto questa mattina la rifinitura al centro sportivo in vista del delicato confronto contro l’Inter, semifinale d’andata di Champions League in programma domani sera allo stadio di Montjuïc. RIFINITURA – Una seduta aperta anche alla stampa, nella quale non sono mancate sorprese sia a livello logistico che sul fronte delle scelte di formazione. 🔗inter-news.it

Barcellona prova ad anticipare gara prima dell’Inter: la risposta! - Il Barcellona lavora già in ottica Inter. Il club catalano, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, ha inviato una lettera alla Liga per chiedere l’anticipo a venerdì della gara contro il Real Valladoid. Gara che da calendario è in programma sabato sera, ma i blaugrana vorrebbero avere un giorno in più per preparare il ritorno della semifinale. LA SITUAZIONE – Il Barcellona, prossimo avversario dell’Inter nella semifinale di Champions League, come riportato dal periodico spagnolo Mundo Deportivo, ha inviato una richiesta formale alla Liga per ottenere un cambio di orario per ... 🔗inter-news.it

Tegola prima di Barcellona-Inter: problema muscolare, big KO - Costretto al cambio ad una manciata di minuti dal triplice fischio: la ‘stella’ della squadra è tornata anzitempo in panchina. Ecco cosa è successo Dopo aver ottenuto la qualificazione alle semifinali di Champions League, per l’Inter è tempo di pensare al prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Come detto da Simone Inzaghi, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni. 🔗calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Barcellona, nuova tegola UFFICIALE: infortunio al ginocchio; Tegola Inter! Lautaro si fa male a Barcellona: dentro Taremi. Ecco come sta l'argentino; ULTIM'ORA - Tegola per l'Inter ora in campo a Barcellona: out un titolarissimo!; Pavard ko e sostituito, tegola Inter: le condizioni verso il Barcellona. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona, tegola prima dell’Inter! Infortunato un giocatore chiave - Si avvicina l'attesissima semifinale di martedì fra Inter e Barcellona, ritorno in Champions League dopo il 3-3 di mercoledì. In campo in questi minuti - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Infortunio Lautaro Martinez: arriva la comunicazione ufficiale dell’Inter - Tegola pesantissima prima di Barcellona-Inter: Lautaro Martinez alza bandiera bianca nel primo tempo . Il big dell’Inter alza bandiera bianca: che batosta per Inzaghi Simone Inzaghi perde pezzi in Spa ... 🔗informazione.it

Tegola Barcellona: si ferma Koundé, a forte rischio il ritorno con l'Inter e il Clasico - Un`altra tegola per il Barcellona nella semifinale d`andata di Champions League contro l`Inter: si ferma Jules Koundè. Brutta notizia per Hansi Flick, che perde. 🔗msn.com