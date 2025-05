Barcellona perché Yamal e gli altri giocatori hanno il polso fasciato? Ecco i motivi

© Internews24.com - Barcellona, perché Yamal e gli altri giocatori hanno il polso fasciato? Ecco i motivi Barcellona, il giallo delle polso fasciato di alcuni calciatori ha sollevato alcuni dubbi: i dettagliNella semifinale di Champions League contro l’Inter, alcuni giocatori del Barcellona, tra cui il giovane talento Lamine Yamal e l’esterno Raphinha, hanno mostrato i polsi bendati, suscitando interrogativi sulle ragioni di queste fasciature. Non sembrano esserci infortuni noti a giustificare tali misure precauzionali. Un ex medico del Real Madrid ha accennato, senza fornire alcuna prova concreta, a possibili pratiche di doping. Questo ha sollevato ulteriori speculazioni su questa situazione insolita. Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer, la Società italiana di medicina fisica e riabilitativa ha cercato di spiegare i motivi.LE PAROLE DI BERNETTI – «Una delle motivazioni più diffuse è quella legata a questioni di scaramanzia da parte dei giocatori i quali, avendo in occasioni fortunate utilizzato tali fasciature per motivi legati ad infortuni, non le hanno più rimosse neanche nelle partite successive. 🔗 , il giallo delledi alcuni calciatori ha sollevato alcuni dubbi: i dettagliNella semifinale di Champions League contro l’Inter, alcunidel, tra cui il giovane talento Laminee l’esterno Raphinha,mostrato i polsi bendati, suscitando interrogativi sulle ragioni di queste fasciature. Non sembrano esserci infortuni noti a giustificare tali misure precauzionali. Un ex medico del Real Madrid ha accennato, senza fornire alcuna prova concreta, a possibili pratiche di doping. Questo ha sollevato ulteriori speculazioni su questa situazione insolita. Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer, la Società italiana di medicina fisica e riabilitativa ha cercato di spiegare i.LE PAROLE DI BERNETTI – «Una delle motivazioni più diffuse è quella legata a questioni di scaramanzia da parte deii quali, avendo in occasioni fortunate utilizzato tali fasciature perlegati ad infortuni, non lepiù rimosse neanche nelle partite successive. 🔗 Internews24.com

