Barcellona non solo Yamal | brilla un altro giovanissimo talento | VIDEO

© Pianetamilan.it - Barcellona, non solo Yamal: brilla un altro giovanissimo talento | VIDEO Yamal in miniatura. Ecco le sue giocate con il BarcellonaSi chiama Adam Qaroual, ha soli 12 anni e sembra un Lamine Yamal in miniatura. Ecco le sue giocate con il Barcellona. VIDEO da Gazzetta.it. 🔗 Si chiama Adam Qaroual, ha soli 12 anni e sembra un Laminein miniatura. Ecco le sue giocate con ilSi chiama Adam Qaroual, ha soli 12 anni e sembra un Laminein miniatura. Ecco le sue giocate con ilda Gazzetta.it. 🔗 Pianetamilan.it

Su altri siti se ne discute

Champions e Ramadan: il Barcellona studia la dieta per Yamal, Inzaghi dovrà gestire le energie di Taremi - I calciatori musulmani stanno vivendo il periodo di Ramadan, che richiede un digiuno diurno durante tutto il mese di marzo, dall’alba fino al tramonto. Questo, però, può incidere notevolmente sulle prestazioni sportive dei calciatori, alcuni dei quali si ritrovano ad affrontare questa settimana la Champions League. As e Sportmediaset analizzano i casi rispettivamente di Lamine Yamal (Barcellona) e Mehdi Taremi (Inter). 🔗ilnapolista.it

Barcellona-Benfica 3-1 al 45': doppietta di Raphinha ed eurogoal di Lamine Yamal! - GOAL BARCELLONA-BENFICA 3-1, Raphinha al 42`: ripartenza fulminea dei catalani, il brasiliano si libera sul limite della fascia sinistra e... 🔗calciomercato.com

Barcellona-Borussia Dortmund LIVE 0-0: Kobel salva su Yamal e Lewandowski - Barcellona-Borussia Dortmund 0-0 GOAL E AZIONI SALIENTI 7` Altra super parata di Kobel che para il destro a botta sicura di Lewandowski dal... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona, non solo Yamal: brilla un altro giovanissimo talento | VIDEO; Inter-Barcellona: Dumfries brilla con doppietta e assist, Lamine Yamal protagonista; The Bold Champions | Le pagelle: Yamal non è Messi, ma è il suo erede; Calcio Live News: a breve Barcellona-Inter, Lamine Yamal si ritira dal riscaldamento. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter-Barcellona: Dumfries brilla con doppietta e assist, Lamine Yamal protagonista - Dumfries decisivo con due gol e un assist, mentre Lamine Yamal mette in difficoltà la difesa dell'Inter. Inzaghi soddisfatto del risultato. 🔗msn.com

Pagina 2 | Yamal, strapotere sulla rotta di Messi: rinnovo da urlo ma occhio a Mendes… - A 17 anni il Golden Boy è già a quota 100 gare nel Barcellona: alla sua età l’argentino ne aveva giocate soltanto 9. Pronto il contratto fino al 2031 ... 🔗tuttosport.com

“Yamal come Maradona?” La risposta è chiarissima: l’annuncio è arrivato in diretta - Dopo la sfida tra Barcellona ed Inter che ha visto brillare il talento Yamal, che in molti paragonano già al più grandi di tutti i tempi, è arrivato il commento di Pietro Lo Monaco. Nel Barcellona c’è ... 🔗informazione.it