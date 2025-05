Barcellona | Lewandowski e Balde in dubbio per la semifinale contro l' Inter

© Sport.quotidiano.net - Barcellona: Lewandowski e Balde in dubbio per la semifinale contro l'Inter Lewandowski e Balde? Speriamo che possano essere disponibili per giocare, ma dobbiamo attendere. In situazioni così non si devono fare le cose in fretta. Quando i medici mi daranno l’ok, com’è successo con Lamine, allora potranno giocare".Così, il tecnico del Barcellona Hansi Flick risponde a chi gli chiede se Lewandowski e Balde saranno disponibili martedì prossimo per la semifinale di ritorno di Champions, a Milano contro l’Inter. Il riferimento a Lamine Yamal è al fastidio accusato dal ‘wonder boy’ durante il riscaldamento prepartita di mercoledì, quando poi il n.19 è stato in grado di giocare, e di dare spettacolo.Flick, preoccupato in vista dell’Inter anche per la possibile assenza di Koundé che ha dei problemi fisici, ha annunciato che contro il Valladolid in porta tornerà Ter Stegen, fermo dal 22 settembre scorso per la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. 🔗 ? Speriamo che possano essere disponibili per giocare, ma dobbiamo attendere. In situazioni così non si devono fare le cose in fretta. Quando i medici mi daranno l’ok, com’è successo con Lamine, allora potranno giocare".Così, il tecnico delHansi Flick risponde a chi gli chiede sesaranno disponibili martedì prossimo per ladi ritorno di Champions, a Milanol’. Il riferimento a Lamine Yamal è al fastidio accusato dal ‘wonder boy’ durante il riscaldamento prepartita di mercoledì, quando poi il n.19 è stato in grado di giocare, e di dare spettacolo.Flick, preoccupato in vista dell’anche per la possibile assenza di Koundé che ha dei problemi fisici, ha annunciato cheil Valladolid in porta tornerà Ter Stegen, fermo dal 22 settembre scorso per la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona Inter, Lewandowski out ma rischia anche Baldé: le sensazioni dall’allenamento di ieri - di RedazioneBarcellona Inter, Lewandowski out ma rischia anche Baldé: le sensazioni dall’allenamento di ieri dei blaugrana prima del blackout Il Barcellona di Flick prosegue la sua preparazione in vista dell’andata delle semifinali di Champions League di domani contro l’Inter. Come spiega il Corriere dello Sport, il blackout che ha coinvolto l’intera Spagna ieri non ha inficiato sull’allenamento dei blaugrana, che si è svolto prima che tutto il paese rimanesse al buio. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Flick post Barcellona Inter: «Martedì dobbiamo difendere meglio, d’accordo con Inzaghi su quanto ha detto su Yamal. Per Lewandowski e Baldé…» - di RedazioneConferenza stampa Flick post Barcellona Inter: le parole del tecnico dei blaugrana dopo la semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Hansi Flick al termine di Barcellona Inter, la semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3. COSA CAMBIARE PER IL RITORNO? – «Credo che tutti abbiano visto la capacità della squadra, il possesso palla è stato incredibile. 🔗internews24.com

Barcellona Inter, Flick nel post partita: «Martedì dobbiamo difendere meglio. Yamal?D’accordo con Inzaghi. Per Lewandowski e Baldé…» - Conferenza stampa Flick post Barcellona Inter: le parole del tecnico dei blaugrana dopo la semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Hansi Flick al termine di Barcellona Inter, la semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3. COSA CAMBIARE PER IL RITORNO? – «Credo che tutti abbiano visto la capacità della squadra, il possesso palla è […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Barcellona: Lewandowski e Balde in dubbio per la semifinale contro l'Inter; Barcellona, Koundé salta il ritorno con l'Inter: in dubbio Lewandowski, torna Balde; Barcellona: Koundé salta il ritorno ma Flick ritroverà Balde; Barcellona-Inter LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona: Lewandowski e Balde in dubbio per la semifinale contro l'Inter - "Lewandowski e Balde? Speriamo che possano essere disponibili per giocare, ma dobbiamo attendere. In situazioni così non si devono fare le cose in fretta. Quando i medici mi daranno l’ok, com’è succes ... 🔗sport.quotidiano.net

Barcellona, Koundé salta il ritorno con l'Inter: in dubbio Lewandowski, torna Balde - Dopo il rocambolesco pareggio per 3-3, non ci sono buone notizie per il Barcellona. Se l’Inter sarà costretta ad affrontare la semifinale ... 🔗msn.com

Barcellona, Flick non fa pretattica su Lewandowski: “Migliora. Ora..” - Advertising Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato delle condizioni di Lewandowski in avvicinamento al ritorno contro l’Inter: le dichiarazioni FLICK LEWANDOWSKI BARCELLONA – Concentrazione m ... 🔗informazione.it