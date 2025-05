Barcellona in campo a Valladolid Flick pensa all’Inter | solo 2 ‘superstiti’

© Inter-news.it - Barcellona in campo a Valladolid, Flick pensa all’Inter: solo 2 ‘superstiti’ Barcellona tra poco scende in campo sul campo del Valladolid in Liga. Flick pensa all’Inter e mette fuori diversi giocatori almeno dall’inizio. solo due giocatori titolari rispetto alla sfida di mercoledìTANTE ROTAZIONI – Il Barcellona gioca mezz’ora dopo dell’Inter. I blaugrana saranno ospiti del match che si giocherà contro il Valladolid, squadra peraltro già retrocessa nella seconda divisione spagnola. Quindi incontro semplice sulla carta per la squadra di Hans-Dieter Flick, che dopo la sfida contro l’Inter in programma martedì 6 maggio a San Siro, se la vedrà con il Real Madrid che deciderà la Liga. A tal proposito, per la sfida di questa sera, l’allenatore tedesco cambia diversi uomini. D’altronde, martedì ci sarà un match di assoluto livello con l’Inter, dove si ripartirà dal 3-3 del Montjuic. 🔗 Iltra poco scende insuldelin Liga.e mette fuori diversi giocatori almeno dall’inizio.due giocatori titolari rispetto alla sfida di mercoledìTANTE ROTAZIONI – Ilgioca mezz’ora dopo dell’Inter. I blaugrana saranno ospiti del match che si giocherà contro il, squadra peraltro già retrocessa nella seconda divisione spagnola. Quindi incontro semplice sulla carta per la squadra di Hans-Dieter, che dopo la sfida contro l’Inter in programma martedì 6 maggio a San Siro, se la vedrà con il Real Madrid che deciderà la Liga. A tal proposito, per la sfida di questa sera, l’allenatore tedesco cambia diversi uomini. D’altronde, martedì ci sarà un match di assoluto livello con l’Inter, dove si ripartirà dal 3-3 del Montjuic. 🔗 Inter-news.it

Ampio turn over di Flick in vista dell’Inter: contro il Valladolid in campo “giocatori meno esperti” (El Mundo Deportivo) - El Mundo Deportivo annuncia l’ampio turn over che ha in mente Hansi Flick, allenatore del Barcellona, in vista del ritorno della semifinale di Champions. Il Barcellona infatti domani sera è ospite del Valladolid. “Flick sta valutando la possibilità di effettuare diverse rotazioni per la partita di Liga del Barcellona. Nonostante la squadra blaugrana abbia bisogno di una vittoria per mantenere almeno quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, l’allenatore blaugrana riserverà alcuni dei suoi giocatori chiave in vista della partita cruciale di martedì prossimo contro l’Inter a Milano“. 🔗ilnapolista.it

Inter Barcellona, i convocati di Flick per il Valladolid: ancora out Baldé e Lewandowski! - di RedazioneInter Barcellona, i convocati di Flick per il Valladolid: ancora out Baldé e Lewandowski! La lista completa dei catalani Prima di Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, i catalani sono attesi dalla sfida in campionato contro il Valladolid. Per questa partita il tecnico dei blaugrana Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati nella quale spiccano le assenze di Lewandowski e Baldé. 🔗internews24.com

Barcellona, Flick ritrova Ter Stegen: sarà titolare contro il Valladolid - di RedazioneBarcellona, buone notizie per Flick: Ter Stegen ritorna tra i pali e giocherà dal primo minuto contro il Valladolid Buone notizie per l’allenatore del Barcellona Hansi Flick. Il portiere tedesco Marc-Andre ter Stegen è finalmente tornato tra i convocati e sarà in campo dal primo minuto nella partita di questa sera contro il Valladolid. Ter Stegen, uno dei portieri più apprezzati e solidi del panorama calcistico europeo, ha avuto un inizio di stagione travagliato a causa del grave infortunio al tendine rotuleo rimediato a settembre. 🔗internews24.com

