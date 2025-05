Barcellona Flick ritrova Ter Stegen | sarà titolare contro il Valladolid

© Internews24.com - Barcellona, Flick ritrova Ter Stegen: sarà titolare contro il Valladolid Barcellona, buone notizie per Flick: Ter Stegen ritorna tra i pali e giocherà dal primo minuto contro il ValladolidBuone notizie per l'allenatore del Barcellona Hansi Flick. Il portiere tedesco Marc-Andre ter Stegen è finalmente tornato tra i convocati e sarà in campo dal primo minuto nella partita di questa sera contro il Valladolid. Ter Stegen, uno dei portieri più apprezzati e solidi del panorama calcistico europeo, ha avuto un inizio di stagione travagliato a causa del grave infortunio al tendine rotuleo rimediato a settembre. La sua assenza si è fatta sentire, poiché il Barcellona, che dopo il Valladolid sarà chiamata ad affrontare l'importantissima trasferta di Champions a Milano contro l'Inter, ha faticato a mantenere la solidità difensiva a cui i tifosi erano abituati. QUOTE INTER VERONA – Dopo lo spettacolare pareggio di Barcellona l'Inter ospita il Verona a San Siro a tre giorni dal ritorno con i blaugrana.

