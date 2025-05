Barcellona contro il Valladolid un ritorno tra i convocati! Ancora due assenti

© Inter-news.it - Barcellona, contro il Valladolid un ritorno tra i convocati! Ancora due assenti Barcellona ritrova un pezzo fondamentale in vista del finale di stagione. In occasione della trasferta di questa sera sul campo del Real Valladolid, l’ultima prima della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. Restano Ancora indisponibili due calciatori, che invece puntano alla convocazione proprio contro l’Inter.ritorno IMPORTANTE – Hansi Flick ha inserito nella lista dei convocati Marc-André Ter Stegen, assente da quasi sei mesi per un infortunio al ginocchio. Il portiere tedesco dovrebbe anche tornare titolare, per ritrovare il ritmo partita proprio in vista del delicatissimo impegno di San Siro di martedì, anche se difficilmente giocherà titolare contro l’Inter. Flick dovrà dunque gestire con attenzione le energie dei suoi uomini, cercando di non compromettere la posizione in Liga e allo stesso tempo preparando al meglio la sfida europea. 🔗 Ilritrova un pezzo fondamentale in vista del finale di stagione. In occasione della trasferta di questa sera sul campo del Real, l’ultima prima della semifinale didi Champions Leaguel’Inter. Restanoindisponibili due calciatori, che invece puntano alla convocazione propriol’Inter.IMPORTANTE – Hansi Flick ha inserito nella lista deiMarc-André Ter Stegen, assente da quasi sei mesi per un infortunio al ginocchio. Il portiere tedesco dovrebbe anche tornare titolare, per ritrovare il ritmo partita proprio in vista del delicatissimo impegno di San Siro di martedì, anche se difficilmente giocherà titolarel’Inter. Flick dovrà dunque gestire con attenzione le energie dei suoi uomini, cercando di non compromettere la posizione in Liga e allo stesso tempo preparando al meglio la sfida europea. 🔗 Inter-news.it

