Barca a vela in difficoltà intervento della capitaneria di porto

© Triesteprima.it - Barca a vela in difficoltà, intervento della capitaneria di porto della capitaneria di porto di Trieste ha effettuato un intervento a favore di una imBarcazione di circa 13 metri con due persone a bordo che imBarcava acqua da poppa mentre si trovava in navigazione a circa 4 miglia a largo del Castello di. 🔗 TRIESTE - Oggi pomeriggio alle 15.15 circa il personaledidi Trieste ha effettuato una favore di una imzione di circa 13 metri con due persone a bordo che imva acqua da poppa mentre si trovava in navigazione a circa 4 miglia a largo del Castello di. 🔗 Triesteprima.it

