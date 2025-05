Barazzutti | Musetti ha imparato a gestire il suo talento Sinner? Non era infortunato…

Barazzutti, allenatore di Tennis ed ex tennista italiano, ha parlato questa mattina al Corriere dello Sport. L'intervista è stata incentrata sul rapporto del coach con Lorenzo Musetti e sul periodo che sta vivendo Jannik Sinner dovuto al suo infortunio.Barazzutti a cuore aperto su Musetti: «È tra i migliori al mondo»«Lorenzo sta dimostrando il suo valore. Rispetto a un anno fa, gioca un tennis più maturo, più concreto e anche più "sporco", come ha detto lui stesso. Ha imparato a gestire meglio il suo talento: rinunciando a volte al bel gioco ma risultando più cinico. Ora sa davvero come guidare la sua macchina. E sulla terra, è già tra i più forti del mondo», ha affermato Barazzutti a inizio intervista.Come fu il primo impatto? Ci sono dei video in cui parlava a Lorenzo con grande franchezza.

