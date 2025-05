Bar di Niscemi frequentato da persone pericolose interviene la polizia e scatta la sospensione della licenza

Bar di Niscemi frequentato da persone pericolose, interviene la polizia e scatta la sospensione della licenza - A Niscemi, un bar è stato chiuso per tre giorni per la presenza di pregiudicati, minacciando l'ordine pubblico. 🔗virgilio.it

Niscemi, sospesa la licenza a un bar frequentato da pregiudicati - NISCEMI (CALTANISSETTA) – Il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha ordinato la sospensione per tre giorni della licenza al titolare di un bar di Niscemi. 🔗livesicilia.it

Niscemi, bar frequentato da pregiudicati: il Questore di Caltanissetta ordina la sospensione della licenza - Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha ordinato la sospensione della licenza, ex art. 100 tulps, per tre giorni, nei ... 🔗radiortm.it