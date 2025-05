Bar Buozzi ci siamo | affidato per due anni

Archiviata anche la pratica del bar 'Buozzi': il manufatto comunale ieri mattina è stato affidato dall'ente alla Buozzilab per due anni, a fronte di un canone annuo di 11.100,06 euro. Giunge al termine una questione durata mesi, peraltro piuttosto articolata, dato che ha toccato in primis la discussione sulla variazione planivolumetrica del bene, e poi quella del bando di assegnazione. Bando che è partito il 25 febbraio ed è scaduto il 17 marzo, dopodiché le offerte sono state valutate e, il 2 maggio, la procedura ha conosciuto il proprio esito definitivo.La concessione, stando al bando, riguarda la gestione del manufatto e della porzione di spazio esterno retrostante, da adibire a esercizio stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed eventuali attività accessorie.

