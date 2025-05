Bando caminetti Toscana soldi dalla Regione per sostituirli Ecco come fare

© Lanazione.it - Bando caminetti Toscana, soldi dalla Regione per sostituirli. Ecco come fare Regione Toscana per sostenere con un nuovo ulteriore finanziamento la sostituzione e trasformazione dei caminetti obsoleti alimentati a biomasse - responsabili del 72% delle emissioni di Pm10 - nei comuni interessati dalla procedura di infrazione europea sulla qualità dell’aria.“Investire in qualità dell’aria – dichiara l’assessora all’ambiente della Regione Toscana, Monia Monni - significa migliorare la qualità stessa dell’ambiente in cui viviamo e tutelare la salute delle nostre comunità. Continuiamo questo impegno con i bandi rivolti alle famiglie per sostituire caminetti e stufe inquinanti con impianti più puliti ed efficienti, consapevoli che il processo di conversione ecologica deve sempre essere equo per non lasciare indietro nessuno, a partire da chi oggi è più esposto all’ingiustizia climatica”. 🔗 Firenze, 3 maggio 2025 - Prosegue il lavoro dellaper sostenere con un nuovo ulteriore finanziamento la sostituzione e trasformazione deiobsoleti alimentati a biomasse - responsabili del 72% delle emissioni di Pm10 - nei comuni interessatiprocedura di infrazione europea sulla qualità dell’aria.“Investire in qualità dell’aria – dichiara l’assessora all’ambiente della, Monia Monni - significa migliorare la qualità stessa dell’ambiente in cui viviamo e tutelare la salute delle nostre comunità. Continuiamo questo impegno con i bandi rivolti alle famiglie per sostituiree stufe inquinanti con impianti più puliti ed efficienti, consapevoli che il processo di conversione ecologica deve sempre essere equo per non lasciare indietro nessuno, a partire da chi oggi è più esposto all’ingiustizia climatica”. 🔗 Lanazione.it

