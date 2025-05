Bandiere verdi di Legambiente | chi è stato premiato in Lombardia

© Ilgiorno.it - Bandiere verdi di Legambiente: chi è stato premiato in Lombardia Sostenibilità ambientale come volano per il territorio di montagna. Due riconoscimenti in provincia di Sondrio, uno in provincia di Bergamo 🔗 Ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

A Orta San Giulio la premizione della Bandiere verdi di Legambiente - Sarà a Orta San Giulio che Legambiente premierà e consegnerà le bandiere verdi 2025. Le bandiere verdi vengono consegnate a quelle realtà dell'arco alpino in prima linea nella sostenibilità ambientale e sabato 3 maggio la cerimonia si svolgerà a Palazzo Penotti Ubertini. La mattina dalle... 🔗novaratoday.it

Nel 2025, 19 bandiere verdi di Legambiente per il turismo sostenibile sull'arco alpino - Nel 2025 sono 19 le bandiere verdi di Legambiente che sventolano sull'arco alpino, per realtà che investono con successo su turismo dolce, agricoltura e progetti socioculturali utilizzando come volano la sostenibilità ambientale. Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, a parimerito, sono le regioni con più vessilli green, quattro ciascuna, seguite da Lombardia e Veneto con 3 bandiere a testa, Trentino 2, Alto Adige 1, Valle d'Aosta 1, Liguria 1. 🔗quotidiano.net

In provincia di Sondrio due nuove Bandiere verdi di Legambiente - In Lombardia quest’anno sono tre le "bandiere verdi" assegnate da Legambiente - e nessuna "bandiera nera". In provincia di Sondrio Due di questi riconoscimenti sono stati assegnati ad altrettante realtà della provincia di Sondrio: il premio, infatti, è andato ai promotori del programma... 🔗sondriotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Bandiere verdi di Legambiente: chi è stato premiato in Lombardia; Montagna, bandiere verdi e nere Legambiente anche per il Trentino; Vertice nazionale "e;Bandeggia verde 2025"e;; Montagna: 19 bandiere verdi sventolano sull’arco alpino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bandiere verdi di Legambiente: chi è stato premiato in Lombardia - Sostenibilità ambientale come volano per il territorio di montagna. Due riconoscimenti in provincia di Sondrio, uno in provincia di Bergamo ... 🔗ilgiorno.it

Bandiere verdi Legambiente 2025: Azienda agricola Raetia Biodiversità Alpine - Legambiente ha premiato l’ Azienda agricola Raetia Biodiversità Alpine di Patrizio Mazzucchelli di Teglio (Sondrio) in Valtellina, nell'ambito delle iniziative legate all’agricoltura pastorale e fores ... 🔗ilgiorno.it

Legambiente, 19 bandiere verdi e 9 nere sulle Alpi - Nel 2025 sono 19 le bandiere verdi di Legambiente che sventolano sull'arco alpino, per realtà che investono con successo su turismo dolce, agricoltura e progetti socioculturali utilizzando come volano ... 🔗msn.com