Banda di bulli non gli dà tregua | le notti da incubo di un anziano

© Brindisireport.it - Banda di bulli non gli dà tregua: le notti da incubo di un anziano Banda di bulli senza scrupoli, che per quattro notti (nei giorni prefestivi) hanno preso a calci la porta dell’abitazione del. 🔗 BRINDISI - La notte non riesce più a dormire. Un 87enne residente in via Assennato, nel centro di Brindisi, a pochi passi da Palazzo di città, è finito nel mirino di unadisenza scrupoli, che per quattro(nei giorni prefestivi) hanno preso a calci la porta dell’abitazione del. 🔗 Brindisireport.it

