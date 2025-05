Balconi e vetrine in fiore Tutti i nomi dei vincitori

Durante la fiera del primo maggio sono stati premiati i vincitori del concorso "Cortona in fiore". Per la categoria "Facciate e vetrina creative" primo premio a "La bottega del vin bono", secondo posto per "Officina Santa Maria Novella" e terzo per la "Gelateria Nicola Bambini". Nella categoria "Balconi, davanzali, terrazzi e giardini" il primo premio è stato assegnato a Tiziana Ingegni, secondo posto per Fernanda Betti e terzo a Lorella Zanchetta. Ai vincitori i premi offerti da Terrabruga, Ceramica Clelia Tondini, Lorenzini, Casa Antonio l'arte di scegliere e Antico cocciaio."Oltre trenta i partecipanti che voglio ringraziare, insieme a coloro che hanno contribuito a rendere Cortona ancora più bella senza aderire - ha dichiarato la consigliera comunale delegata al Centro storico, Silvia Navini - questa prima edizione del concorso ha fatto da apripista ad un'esperienza che vogliamo far crescere".

Cortona in Fiore: colori, creatività e premi tra balconi e vetrine - le premiazioni del concorso Cortona in Fiore: nella categoria «Facciate e vetrina creative» primo premio a «La bottega del vin bono», secondo posto per «Officina Santa Maria Novella» e terzo per la «Gelateria Nicola Bambini». Nella categoria «Balconi, davanzali, terrazzi e giardini» il primo premio è stato assegnato a Tiziana Ingegni, secondo posto per Fernanda Betti e terzo a Lorella Zanchetta. Ai vincitori i premi offerti da Terrabruga, Ceramica Clelia Tondini, Lorenzini, Casa Antonio l’arte di scegliere e Antico cocciaio. 🔗lortica.it

