Bagno di notte nella fontana di Valdobbiadene | caccia ai due esibizionisti

Nel giro di poche ore è diventato virale sui social il video di due giovani che, la scorsa sera, si sono tuffati seminudi nella fontana monumentale di piazza Marconi a Valdobbiadene. Nonostante fosse scesa la sera, le temperature di questi giorni continuavano a sembrare troppo alte per la coppia.

Si spogliano e si tuffano nella fontana di piazza Marconi davanti ai clienti dei bar, il sindaco Fregonese: «Atti osceni, valuto la denuncia» VIDEO - VALDOBBIADENE - «Esibizionismo, maleducazione e mancanza di rispetto per la cosa pubblica»: non usa giri di parole il sindaco di Luciano Fregonese per ... 🔗ilgazzettino.it