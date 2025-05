Bagnasco La fede al centro

Quali saranno le sfide principali che la Chiesa e il nuovo Papa dovranno affrontare? Il Cardinale Angelo Bagnasco, a lungo Presidente della Cei e dei Vescovi europei, si prende una pausa che sembra interminabile, guardando fisso negli occhi l'interlocutore, come a voler raccogliere pensieri lunghi e gravidi, e a voler pesare, una per una, le parole. "Bene. Il popolo di Dio ha bisogno di essere confermato con forza e chiarezza nel deposito della fede, perché in questa confusione culturale in cui vive l'Occidente, ma non solo, c'è bisogno di un punto di riferimento di verità, di chiarezza, che la Chiesa è in grado di dare e che ha il dovere di dare perché è la sua missione. Il Santo Padre, come Pastore universale, avrà, quindi, innanzitutto questa missione. E, d'altra parte, è quella di tutti i Papi, ma, guardando al nostro clima culturale e sociale, mi pare che sia ancora di più necessaria".

