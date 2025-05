Badminton | Cina-Corea del Sud finale classica alla Sudirman Cup

© Oasport.it - Badminton: Cina-Corea del Sud, finale classica alla Sudirman Cup Sudirman Cup 2025, la diciannovesima edizione dell’evento biennale che fino al 2003 si teneva nella stessa sede dei Mondiali, ma che ha poi preso un’altra strada. Squadre miste qui presenti e tanto dominio asiatico, con la Cina che giocherà la sua sedicesima finale consecutiva: ha vinto 13 delle ultime 15, e quelle che non ha portato a casa le ha vinte la Corea del Sud, l’altra finalista.Tutto facile per il team cinese contro il Giappone, anche in virtù di Yu Qi Shi, il numero 1 mondiale allo stato attuale delle cose, trasCinatore nel singolare d’apertura. Il resto lo fanno i compagni di squadra, per quella che può essere un’altra settimana quasi immacolata (una sola sconfitta su match singolo fino ad ora, contro la Thailandia nel girone, ed è stato un 4-1 invece del solito 5-0 o 3-0). 🔗 Si sono disputate le semifinali dellaCup 2025, la diciannovesima edizione dell’evento biennale che fino al 2003 si teneva nella stessa sede dei Mondiali, ma che ha poi preso un’altra strada. Squadre miste qui presenti e tanto dominio asiatico, con lache giocherà la sua sedicesimaconsecutiva: ha vinto 13 delle ultime 15, e quelle che non ha portato a casa le ha vinte ladel Sud, l’altra finalista.Tutto facile per il team cinese contro il Giappone, anche in virtù di Yu Qi Shi, il numero 1 mondiale allo stato attuale delle cose, trastore nel singolare d’apertura. Il resto lo fanno i compagni di squadra, per quella che può essere un’altra settimana quasi immacolata (una sola sconfitta su match singolo fino ad ora, contro la Thailandia nel girone, ed è stato un 4-1 invece del solito 5-0 o 3-0). 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Traffico illecito di rifiuti dal Nord al Sud dell?Italia: «La Puglia è l'approdo finale» - La Puglia è «il terminale dei traffici illeciti di rifiuti» da tutta Italia gestiti dalla Camorra. Ma i clan non si limitano più a trasportare l?immondizia dal Nord... 🔗quotidianodipuglia.it

Musica:: Claudio Baglioni “Piano di Volo Solotris”, gran finale nei teatri del Sud - Dieci nuovi recital solistici in 6 teatri del Sud Italia completano a dicembre “Piano di volo solotris”, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Cludio Baglioni, che dal suo decollo – il 15 gennaio dal Teatro dell’Opera di Roma – sta ottenendo un clamoroso successo. Dopo “Solo” e “Solobis”, “Piano di volo solotris” rappresenta il gran finale del percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici. 🔗ildenaro.it

ATP Monaco, Alexander Zverev e Ben Shelton cercano il pass per la finale - Si presenta sul rettilineo finale il torneo di Monaco di Baviera, ATP 500 sulla terra battuta. In programma le due sfide di semifinale, si decidono i due giocatori che domani si daranno battaglia per contendersi la vittoria del titolo e succedere nell’albo d’oro a Jan-Lennard Struff, vincitore dello scorso anno. L’esame del tabellone evidenzia come al penultimo atto della competizione siano arrivati i due principali favoriti del seeding, uno dei giocatori di maggior rendimento sul rosso, titolare tra l’altro della quinta testa di serie, e l’outsider vincitore del quarto di finale ... 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Gli italiani in gara sabato 27 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024: orari, risultati, medaglie e podi conquistati dagli azzurri; Olimpiadi Parigi 2024, i risultati degli italiani oggi; La Sardegna nell’olimpo nel badminton nazionale e in corsa per lo scudetto. La squadra di Maracalagonis si prepara alle Final Four del 13 e 14 maggio; Badminton: Cina-Corea del Sud, finale classica alla Sudirman Cup. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne