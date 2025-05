Bacoli Federbalneari e Alba Flegrea | si intervenga per risolvere la questione parcheggi

Bacoli. La manifestazione del 30 aprile ha rappresentato un segnale forte e chiaro di come la popolazione auspichi un dialogo costruttivo con l’Istituzione localeLo scorso 30 aprile, le associazioni Federbalneari Campania e Alba Flegrea, sono scese in piazza a Bacoli per manifestare il proprio dissenso per la chiusura delle attività di parcheggio che vedono i cancelli serrati dallo scorso 21 marzo.Le due associazioni, in rappresentanza delle attività turistiche del territorio flegreo, alla guida di circa trecento persone, hanno sottolineato come il lungo periodo di chiusura dei parcheggi stia causando un grave danno economico all’intero comparto turistico e commerciale di Bacoli, in un periodo cruciale di preparazione alla stagione estiva.La manifestazione ha voluto rappresentare un segnale forte e chiaro di come tutta la popolazione si auspichi un dialogo costruttivo con l’istituzione locale al fine di individuare soluzioni sostenibili che tengano conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti e che permettano a Bacoli di tornare ad essere una meta turistica accogliente e accessibile. 🔗 . La manifestazione del 30 aprile ha rappresentato un segnale forte e chiaro di come la popolazione auspichi un dialogo costruttivo con l’Istituzione localeLo scorso 30 aprile, le associazioniCampania e, sono scese in piazza aper manifestare il proprio dissenso per la chiusura delle attività dio che vedono i cancelli serrati dallo scorso 21 marzo.Le due associazioni, in rappresentanza delle attività turistiche del territorio flegreo, alla guida di circa trecento persone, hanno sottolineato come il lungo periodo di chiusura deistia causando un grave danno economico all’intero comparto turistico e commerciale di, in un periodo cruciale di preparazione alla stagione estiva.La manifestazione ha voluto rappresentare un segnale forte e chiaro di come tutta la popolazione si auspichi un dialogo costruttivo con l’istituzione locale al fine di individuare soluzioni sostenibili che tengano conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti e che permettano adi tornare ad essere una meta turistica accogliente e accessibile. 🔗 Puntomagazine.it

