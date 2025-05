Baby Gang videochiama Niko Pandetta dal palco ma lui è in carcere Giallo sullo smartphone in cella | indaga la procura – Il video

Niko Pandetta», con queste parole il rapper Baby Gang alza il cellulare dal palco della Plaia di Catania, dove l’1 maggio si teneva il One Day Music Festival, e mostra la videochiamata con il “collega” catanese. I 20mila giovanissimi del pubblico, che vedono sullo schermo dello smartphone un «beniamino di casa», esplodono in grida di visibilio. Esplodono ancora di più quando Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, parte a cantare Italiano, canzone prodotta in featuring proprio con Pandetta. Tutto normale e previsto se non fosse che Niko Pandetta, nipote del boss Salvatore Cappello al 41 bis dal 1993, si trova in carcere a Nuoro dal 2022 per evasione e spaccio. A lui aveva anche dedicato un brano. Ma davanti al giudice, il rapper ha sempre negato ogni tipo di affiliazione mafiosa. 🔗 «È mio fratello, voglio un cazzo di casino per», con queste parole il rapperalza il cellulare daldella Plaia di Catania, dove l’1 maggio si teneva il One Day Music Festival, e mostra lata con il “collega” catanese. I 20mila giovanissimi del pubblico, che vedonoschermo delloun «beniamino di casa», esplodono in grida di visibilio. Esplodono ancora di più quando, al secolo Zaccaria Mouhib, parte a cantare Italiano, canzone prodotta in featuring proprio con. Tutto normale e previsto se non fosse che, nipote del boss Salvatore Cappello al 41 bis dal 1993, si trova ina Nuoro dal 2022 per evasione e spaccio. A lui aveva anche dedicato un brano. Ma davanti al giudice, il rapper ha sempre negato ogni tipo di affiliazione mafiosa. 🔗 Open.online

Cosa riportano altre fonti

Baby Gang videochiama dal palco il rapper Niko Pandetta, detenuto in carcere: “È mio fratello”. È giallo sulla diretta, indagini in corso - Tira fuori lo smartphone e mostra il volto di Niko Pandetta, collegato dal carcere. Durante la sua esibizione al One Day Music Festival 2025, tenutosi giovedì 1° maggio alla Plaia di Catania davanti a circa 20.000 persone (molti giovanissimi), il trapper 23enne, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, ha fatto una videochiamata all’amico e “collega” Niko Pandetta. Peccato che Pandetta, cantante catanese noto per essere il nipote del boss Salvatore Cappello, al 41 bis dal 1993, si trovi attualmente detenuto nel carcere di Nuoro dal 2022 per scontare una condanna per spaccio ed evasione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Bologna, questore: ‘non semplicemente baby gang, il fenomeno è ancora più grave’ - ''abbiamo a che fare con questioni molto più profonde della stessa criminalità che attengono all'inclusione, al disagio, alla mancata integrazione'' 🔗imolaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Baby Gang videochiama dal palco il rapper Niko Pandetta, detenuto in carcere: “È mio fratello”; Catania, Baby Gang in videochiamata con Niko Pandetta (rapper in carcere) sul palco; VIDEO | La videochiamata tra Baby Gang e Niko Pandetta sul palco del One Day; Baby Gang videochiama Niko Pandetta dal palco, ma lui è in carcere. Giallo sullo smartphone in cella: indaga la procura - Il video. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Baby Gang videochiama dal palco il rapper Niko Pandetta, detenuto in carcere: “È mio fratello”. È giallo sulla diretta, indagini in corso - Chi è Niko Pandetta Niko Pandetta non è nuovo alle polemiche. Prima della sua incarcerazione, era salito agli onori delle cronache anche per aver d edicato una canzone allo zio, Salvatore Cappello, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Baby Gang in videochiamata con Niko Pandetta (che è in carcere): bufera al One Day alla Plaia - Niko Pandetta di nuovo nella bufera e stavolta non solo per colpa sua. Tutto è andato inscena al One Day alla Plaia a Catania quando il rapper Baby Gang ha chiamata in videochiamata Niko Pandetta che, ... 🔗lasicilia.it

Concerto 1° maggio a Catania, spunta una videochiamata a Niko Pandetta (in carcere) – IL VIDEO - Durante la sua esibizione, il rapper Baby Gang ha deciso di videochiamare Niko Pandetta, collegato dal carcere. 🔗newsicilia.it