Baby Gang videochiama dal palco il rapper Niko Pandetta detenuto in carcere | È mio fratello È giallo sulla diretta indagini in corso

© Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang videochiama dal palco il rapper Niko Pandetta, detenuto in carcere: “È mio fratello”. È giallo sulla diretta, indagini in corso Niko Pandetta, collegato dal carcere. Durante la sua esibizione al One Day Music Festival 2025, tenutosi giovedì 1° maggio alla Plaia di Catania davanti a circa 20.000 persone (molti giovanissimi), il trapper 23enne, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, ha fatto una videochiamata all’amico e “collega” Niko Pandetta. Peccato che Pandetta, cantante catanese noto per essere il nipote del boss Salvatore Cappello, al 41 bis dal 1993, si trovi attualmente detenuto nel carcere di Nuoro dal 2022 per scontare una condanna per spaccio ed evasione. Da notare che lo stesso Baby Gang ha precedenti penali: lo scorso marzo, la Cassazione ha confermato per lui la pena di 2 anni 9 mesi e 10 giorni nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como, in centro a Milano, in cui rimasero feriti due senegalesi. 🔗 Tira fuori lo smartphone e mostra il volto di, collegato dal. Durante la sua esibizione al One Day Music Festival 2025, tenutosi giovedì 1° maggio alla Plaia di Catania davanti a circa 20.000 persone (molti giovanissimi), il t23enne, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, ha fatto unata all’amico e “collega”. Peccato che, cantante catanese noto per essere il nipote del boss Salvatore Cappello, al 41 bis dal 1993, si trovi attualmenteneldi Nuoro dal 2022 per scontare una condanna per spaccio ed evasione. Da notare che lo stessoha precedenti penali: lo smarzo, la Cassazione ha confermato per lui la pena di 2 anni 9 mesi e 10 giorni nel processosparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicinoComo, in centro a Milano, in cui rimasero feriti due senegalesi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Bologna, questore: ‘non semplicemente baby gang, il fenomeno è ancora più grave’ - ''abbiamo a che fare con questioni molto più profonde della stessa criminalità che attengono all'inclusione, al disagio, alla mancata integrazione'' 🔗imolaoggi.it

“Chi sbaglia paga”: la Lombardia vara la legge contro le baby gang e stanzia mezzo milione per la sicurezza - Il Pirellone lancia una sfida alle baby gang. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge che dice chiaramente “Chi sbaglia paga”. E lo farà attraverso un meccanismo virtuoso che prevede, per i minori coinvolti in episodi di violenza, molestie o vandalismi, il risarcimento verso la comunità mediante lavori socialmente utili. Anziani, disabili e servizi di pubblica utilità diventeranno così i beneficiari di una giustizia che punta non solo a punire ma anche a recuperare. 🔗secoloditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Baby Gang videochiama dal palco il rapper Niko Pandetta, detenuto in carcere: “È mio fratello”; VIDEO | La videochiamata tra Baby Gang e Niko Pandetta sul palco del One Day; Catania, Baby Gang sul palco in videochiamata con Niko Pandetta, rapper detenuto; Videochiamata a Niko Pandetta in carcere durante un concerto al One Day, scoppia il caso a Catania. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Concerto 1° maggio a Catania, spunta una videochiamata a Niko Pandetta (in carcere) – IL VIDEO - Durante la sua esibizione, il rapper Baby Gang ha deciso di videochiamare Niko Pandetta, collegato dal carcere. 🔗newsicilia.it

Niko Pandetta “live” con Baby Gang al One day a Catania ma è in carcere - “È mio fratello, voglio un casino per Niko Pandetta”. Con queste parole Baby Gang ha infiammato il palco del One Day, mostrando sul proprio smartphone il volto del trapper catanese, in carcere dal ... 🔗catanianews.it

Baby Gang in videochiamata con Niko Pandetta (che è in carcere): bufera al One Day alla Plaia - Niko Pandetta di nuovo nella bufera e stavolta non solo per colpa sua. Tutto è andato inscena al One Day alla Plaia a Catania quando il rapper Baby Gang ha chiamata in videochiamata Niko Pandetta che, ... 🔗lasicilia.it